Thời sự quốc tế trưa 2/9: Ukraine cảnh báo việc đóng cửa không phận Nga
Thứ Tư, 14:31, 02/09/2026
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo các hãng hàng không, công ty bảo hiểm và chính phủ nước ngoài rằng không phận Nga “trên thực tế sẽ bị đóng cửa” vì các máy bay không người lái (UAV) của Kiev.
VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, hôm 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow luôn sát cánh cùng người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích của họ.
VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, hôm 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow luôn sát cánh cùng người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích của họ.