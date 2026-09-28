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Yemen: Hơn 2.300 chiến binh Houthi thương vong trong 72h

Thứ Hai, 05:33, 28/09/2026
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VOV.VN - Quân đội Yemen tối qua thông báo trong 72h qua, các lực lượng vũ trang nước này đã mở hàng trăm cuộc tấn công và phản kích, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Houthi, khiến hơn 2.300 tay súng bị loại khỏi cuộc chiến.

Thông báo của quân đội Yemen khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện tổng cộng 756 chiến dịch nhắm vào Houthi trên nhiều mặt trận, đặc biệt là tại khu vực tỉnh Taiz. Ngoài 2.316 tay súng Houthi bị chết hoặc bị thương, chiến dịch phản kích còn khiến 4 chuyên gia lĩnh vực tên lửa và máy bay không người lái của Iran thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tấn công, không được đề cập. Các nguồn độc lập khu vực, cũng chưa xác thực số liệu này.

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Các tay súng của lực lượng Houthi di chuyển ở Sanaa, Yemen. (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, Houthi tuyên bố đã chiếm thêm nhiều vị trí, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho quân chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn. Houthi cũng công bố nhiều hình ảnh cho thấy thiết bị bay không người lái của nhóm này, đã thả lựu đạn và bom trúng vào các xe tăng của quân chính phủ Yemen. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin, cũng chưa được kiểm chứng.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, dù thông tin do quân đội Yemen và lực lượng Houthi đưa ra đều chưa được xác thực, song phần nào phản ánh mức độ ác liệt của cuộc đối đầu quân sự đang ngày càng leo thang tại Yemen. Mặt khác, nó cũng cho thấy quân chính phủ Yemen chưa chiếm lại bất kỳ vị trí chiến lược nào đã bị mất, đặc biệt là các thành phố cảng và các đảo bao quanh eo biển Bab el-Mandab, tuyến vận tải chiến lược nối giữa biển Đỏ và Ấn Độ Dương.

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169.000 người Yemen phải di tản do xung đột

VOV.VN - Giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tiếp tục leo thang trong ngày hôm qua (23/9), khiến số người phải di dời tăng cao. Trong khi đó, một thành viên Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen đã kêu gọi hòa bình tại Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Bá Thi/VOV-Cairo
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