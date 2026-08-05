Thời sự quốc tế trưa 5/8: Cựu tổng tư lệnh Ukraine nói về cơ hội của Kiev vào NATO
Thứ Tư, 14:24, 05/08/2026
VOV.VN - Cựu tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Kiev không có cơ hội gia nhập NATO. Ukraine công bố video UAV cảm tử tập kích radar phòng không P-18 của Nga. Iran hủy kế hoạch tấn công Ukraine sau lời xin lỗi của Kiev.
VOV.VN - Nhà sản xuất quốc phòng Ukraine SkyFall cho biết đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt đối với mẫu UAV tấn công một chiều có tầm hoạt động 600 km, đồng thời giới thiệu UAV đánh chặn P1-SUN JetKiller nhằm đối phó các biến thể UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga.
VOV.VN - Nhà sản xuất quốc phòng Ukraine SkyFall cho biết đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt đối với mẫu UAV tấn công một chiều có tầm hoạt động 600 km, đồng thời giới thiệu UAV đánh chặn P1-SUN JetKiller nhằm đối phó các biến thể UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga.