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Thời sự quốc tế trưa 5/8: Cựu tổng tư lệnh Ukraine nói về cơ hội của Kiev vào NATO

Thứ Tư, 14:24, 05/08/2026
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VOV.VN - Cựu tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Kiev không có cơ hội gia nhập NATO. Ukraine công bố video UAV cảm tử tập kích radar phòng không P-18 của Nga. Iran hủy kế hoạch tấn công Ukraine sau lời xin lỗi của Kiev.

>>> Xem thêm: UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

PV/VOV.VN
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