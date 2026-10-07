Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga và Ukraine nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột
Thứ Tư, 14:19, 07/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/10: Nga thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng để chống UAV; Ukraine dội 'mưa' máy bay không người lái vào Moscow, nhắm trúng kho nhiên liệu quan trọng; Iran nói đàm phán với Mỹ ‘vô nghĩa’, Washington tuyên bố cuộc chiến với Tehran gần như “đã kết thúc”...
VOV.VN - Ngày 5/10, Nga cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.
VOV.VN - Ngày 5/10, Nga cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.