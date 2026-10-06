Thời sự quốc tế trưa 6/10: Nga và Ukraine ra quan điểm về giải pháp cho xung đột
Thứ Ba, 14:31, 06/10/2026
VOV.VN - Ngày 5/10, Nga cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.
VOV.VN - Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách chuyển trách nhiệm về tình trạng giá xăng tăng cao, cho rằng nguyên nhân hiện nay không còn là eo biển Hormuz, mà là các vấn đề liên quan đến nhà máy lọc dầu ở Nga và Mỹ.
VOV.VN - Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách chuyển trách nhiệm về tình trạng giá xăng tăng cao, cho rằng nguyên nhân hiện nay không còn là eo biển Hormuz, mà là các vấn đề liên quan đến nhà máy lọc dầu ở Nga và Mỹ.
VOV.VN - Ngày 5/10, Nga cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.
VOV.VN - Ngày 5/10, Nga cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine vẫn còn khác biệt về cách tiếp cận một giải pháp cho cuộc xung đột.