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Thời sự quốc tế trưa 7/11: Hé lộ nội dung đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine ở UAE

Thứ Bảy, 14:24, 07/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine sẽ bắt đầu ngày 10/11 tại Abu Dhabi, UAE. Cuộc đàm phán dự kiến kéo dài hai ngày, tập trung vào các vấn đề an ninh, giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Xem thêm: Ba Lan cam kết bổ sung 1,8 triệu euro hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine

PV/VOV.VN
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