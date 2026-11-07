Thời sự quốc tế trưa 7/11: Hé lộ nội dung đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine ở UAE
Thứ Bảy, 14:24, 07/11/2026
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine sẽ bắt đầu ngày 10/11 tại Abu Dhabi, UAE. Cuộc đàm phán dự kiến kéo dài hai ngày, tập trung vào các vấn đề an ninh, giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Moscow đang tiến gần tới các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như vấn đề an ninh châu Âu. Ông kỳ vọng đây sẽ là một thỏa thuận lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov cho biết, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện mới trong đêm và sáng 6/11 tại 7 khu vực của nước này.
VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov cho biết, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện mới trong đêm và sáng 6/11 tại 7 khu vực của nước này.
VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 10-11/11, các bên đã dần hé lộ thành phần phái đoàn và những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận.
VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 10-11/11, các bên đã dần hé lộ thành phần phái đoàn và những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận.
VOV.VN - Ngày 5/11, Nga tuyên bố đã tấn công 1 trung tâm logistics bưu chính, 1 trạm biến áp điện và 1 tàu chở hàng của Ukraine. Trong khi đó, UAV của Ukraine gây ra các vụ cháy tại khu công nghiệp ở thành phố Ryazan của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 200 km về phía Đông Nam.
VOV.VN - Ngày 5/11, Nga tuyên bố đã tấn công 1 trung tâm logistics bưu chính, 1 trạm biến áp điện và 1 tàu chở hàng của Ukraine. Trong khi đó, UAV của Ukraine gây ra các vụ cháy tại khu công nghiệp ở thành phố Ryazan của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 200 km về phía Đông Nam.