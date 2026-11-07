Hé lộ thành phần và nội dung đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại UAE

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 6/11, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến bắt đầu vào ngày 10/11 tại UAE. Ông cảm ơn lãnh đạo UAE đã hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời thúc đẩy các hoạt động trao đổi nhân đạo.

Tổng thống Vladimir Putin họp với Hội đồng An ninh Nga ngày 6/11/2026. Ảnh: Kremlin

Tổng thống Putin đã mời một số quan chức dự kiến tham gia đoàn đàm phán tới cuộc họp để trao đổi về công tác chuẩn bị. Theo truyền thông Nga, những người được mời gồm Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, người tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Nga; hai Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov; Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov; và Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chủ lực thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga Yuri Zhigarlovsky.

Liên quan đến nội dung đàm phán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các vấn đề về bảo đảm an ninh sẽ được đưa ra thảo luận. Ông nhấn mạnh những bảo đảm này chỉ mang tính tương hỗ, đồng thời cho biết các chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi kín. Theo ông Peskov, đại diện các nước châu Âu sẽ không tham gia cuộc gặp tại UAE do đây là cuộc đàm phán theo định dạng ba bên. Tuy nhiên, đối thoại với châu Âu sẽ cần thiết khi thảo luận về cấu trúc an ninh tương lai của châu lục.

Về phía Ukraine, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này. Trả lời phỏng vấn kênh CBS News ngày 6/11, ông Budanov cho biết không kỳ vọng sẽ có đột phá lớn trong vòng đàm phán lần này. Tuy nhiên, việc các phái đoàn Nga và Ukraine gặp trực tiếp sau nhiều tháng là dấu hiệu cho thấy đã có những tiến triển nhất định. Ông nhấn mạnh đây sẽ không phải vòng đàm phán cuối cùng và các bên cần thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã chuyển cho phía Mỹ các đề xuất về những kết quả thực chất mà cuộc gặp tại UAE cần hướng tới. Sau cuộc điện đàm với lãnh đạo tám quốc gia Bắc Âu và Baltic ngày 6/11, ông nhấn mạnh Ukraine không muốn cuộc gặp chỉ mang tính hình thức.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã nêu bốn ưu tiên của Ukraine tại đàm phán, bao gồm: chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu; khôi phục hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen; tăng cường trao đổi tù binh, hướng tới phương án “tất cả đổi tất cả”; và chuẩn bị cho cuộc gặp cấp lãnh đạo ba bên với sự tham gia của châu Âu. Ukraine cũng muốn thảo luận về các bảo đảm an ninh và gói hỗ trợ tái thiết đất nước. Tổng thống Zelensky tiếp tục nhấn mạnh các nước châu Âu cần trực tiếp tham gia thảo luận về những vấn đề liên quan đến an ninh châu lục.

Về phía Mỹ, nước đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán, truyền thông Mỹ cho biết Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tại Abu Dhabi. Trước đó, Đặc phái viên Witkoff cho biết chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào các thỏa thuận an ninh sau xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và những bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình.

Song song với công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tại UAE, các quan chức Mỹ cũng tiến hành trao đổi tại Brussels (Bỉ) với đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu và NATO về bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu trong tương lai cũng như các kế hoạch hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Việc các bên lần lượt công bố thành phần phái đoàn và trao đổi về nội dung nghị sự cho thấy công tác chuẩn bị cho vòng tiếp xúc tại UAE đang được đẩy nhanh. Cuộc gặp được kỳ vọng mở thêm cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.