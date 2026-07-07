Thời sự quốc tế trưa 7/7:Quảng Tây (Trung Quốc) đối mặt lũ lớn, nhiều nơi báo động

Xem thêm: Iran bất ngờ hé lộ trở ngại lớn nhất sau thỏa thuận với Mỹ
VOV.VN - Bão Maysak gây mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), khiến một đập chứa nước bị vỡ, nhiều hồ chứa khác đối mặt nguy cơ mất an toàn và làm gián đoạn tuyến đường sắt xuyên biên giới. Giới chức đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất, đồng thời khẩn trương sơ tán người dân.
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VOV.VN - Công ty khởi nghiệp JetZero của Mỹ đang phát triển mẫu máy bay phản lực cánh liền thân đầu tiên hướng tới thương mại hóa. Nếu thành công, thiết kế này có thể giảm tới 50% mức tiêu thụ nhiên liệu, mở ra cuộc cạnh tranh mới với Airbus và Boeing ở phân khúc máy bay hơn 200 chỗ ngồi.
VOV.VN - Công ty khởi nghiệp JetZero của Mỹ đang phát triển mẫu máy bay phản lực cánh liền thân đầu tiên hướng tới thương mại hóa. Nếu thành công, thiết kế này có thể giảm tới 50% mức tiêu thụ nhiên liệu, mở ra cuộc cạnh tranh mới với Airbus và Boeing ở phân khúc máy bay hơn 200 chỗ ngồi.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang diễn biến phức tạp trở lại. Bán đảo Crimea ban bố tình huống khẩn cấp từ ngày 26/6/2026, trong khi Ukraine dọa tấn công các địa điểm trên lãnh thổ Belarus được cho là hỗ trợ Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an làm sáng tỏ những vấn đề này.
VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang diễn biến phức tạp trở lại. Bán đảo Crimea ban bố tình huống khẩn cấp từ ngày 26/6/2026, trong khi Ukraine dọa tấn công các địa điểm trên lãnh thổ Belarus được cho là hỗ trợ Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an làm sáng tỏ những vấn đề này.