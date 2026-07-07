Thời sự quốc tế trưa 7/7:Quảng Tây (Trung Quốc) đối mặt lũ lớn, nhiều nơi báo động

Tướng Lê Văn Cương nói về cách Nga đối phó khi Ukraine cố gắng cô lập Crimea

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang diễn biến phức tạp trở lại. Bán đảo Crimea ban bố tình huống khẩn cấp từ ngày 26/6/2026, trong khi Ukraine dọa tấn công các địa điểm trên lãnh thổ Belarus được cho là hỗ trợ Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an làm sáng tỏ những vấn đề này.