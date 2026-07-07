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Thời sự quốc tế trưa 7/7:Quảng Tây (Trung Quốc) đối mặt lũ lớn, nhiều nơi báo động

Thứ Ba, 14:41, 07/07/2026
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VOV.VN - Sáng 7/7, Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ-cấp cao nhất, trong bối cảnh hoàn lưu của bão Maysak tiếp tục kết hợp với gió mùa Tây Nam gây mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa thứ cấp.

Xem thêm: Iran bất ngờ hé lộ trở ngại lớn nhất sau thỏa thuận với Mỹ

vo_dap_trung_quoc.jpg

Vỡ đập do mưa lũ từ bão Maysak, Trung Quốc khẩn trương sơ tán người dân

VOV.VN - Bão Maysak gây mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), khiến một đập chứa nước bị vỡ, nhiều hồ chứa khác đối mặt nguy cơ mất an toàn và làm gián đoạn tuyến đường sắt xuyên biên giới. Giới chức đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất, đồng thời khẩn trương sơ tán người dân.

PV/VOV.VN
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