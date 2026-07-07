Tướng Lê Văn Cương nói về cách Nga đối phó khi Ukraine cố gắng cô lập Crimea

Xem thêm:
>> Hàng loạt vụ nổ dữ dội làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine
>> Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về Nga thiếu nhiên liệu
>> Bên trong hoạt động của tình báo quân sự Ukraine tập kích UAV vào Nga
VOV.VN - Thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, nội dung phiên bản NATO 3.0 gồm những gì? Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an, mổ xẻ thuật ngữ này và nhận định bản chất của khối quân sự lớn nhất thế giới vẫn không thay đổi với mô hình mới.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Mới đây Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và drone của Nga, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 24 người bị thương.
VOV.VN - Mới đây Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và drone của Nga, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 24 người bị thương.
VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.
VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.
VOV.VN - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Á - châu Phi (Bộ Ngoại giao), Đại sứ Nguyễn Quang Khai, bày tỏ vui mừng trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran với việc 2 bên ký thỏa thuận dưới dạng điện tử. Tuy nhiên, với tư cách nhà phân tích quốc tế, ông cũng chỉ ra những sự thật và thách thức đằng sau hy vọng mới này.
VOV.VN - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Á - châu Phi (Bộ Ngoại giao), Đại sứ Nguyễn Quang Khai, bày tỏ vui mừng trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran với việc 2 bên ký thỏa thuận dưới dạng điện tử. Tuy nhiên, với tư cách nhà phân tích quốc tế, ông cũng chỉ ra những sự thật và thách thức đằng sau hy vọng mới này.
VOV.VN - Mới đây, sau hai tháng ngừng bắn với Israel, Iran đã bất ngờ tập kích ồ ạt bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định, động thái này vừa để răn đe Israel chớ tấn công đồng minh Hezbollah của Tehran, vừa thăm dò Mỹ trong vấn đề đàm phán song phương…
VOV.VN - Mới đây, sau hai tháng ngừng bắn với Israel, Iran đã bất ngờ tập kích ồ ạt bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định, động thái này vừa để răn đe Israel chớ tấn công đồng minh Hezbollah của Tehran, vừa thăm dò Mỹ trong vấn đề đàm phán song phương…
VOV.VN - Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026 đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm về khả năng xung đột quân sự Mỹ - Iran leo thang trở lại ác liệt như trước hoặc thậm chí còn hơn nữa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, bình luận về những diễn biến mới trong xung đột này.
VOV.VN - Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026 đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm về khả năng xung đột quân sự Mỹ - Iran leo thang trở lại ác liệt như trước hoặc thậm chí còn hơn nữa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, bình luận về những diễn biến mới trong xung đột này.
VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.
VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.
VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.
VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.