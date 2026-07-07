Tướng Lê Văn Cương nói về cách Nga đối phó khi Ukraine cố gắng cô lập Crimea

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân đánh giá nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát

VOV.VN - Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026 đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm về khả năng xung đột quân sự Mỹ - Iran leo thang trở lại ác liệt như trước hoặc thậm chí còn hơn nữa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, bình luận về những diễn biến mới trong xung đột này.