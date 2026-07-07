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Vỡ đập do mưa lũ từ bão Maysak, Trung Quốc khẩn trương sơ tán người dân

Thứ Ba, 12:51, 07/07/2026
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VOV.VN - Bão Maysak gây mưa lớn tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), khiến một đập chứa nước bị vỡ, nhiều hồ chứa khác đối mặt nguy cơ mất an toàn và làm gián đoạn tuyến đường sắt xuyên biên giới. Giới chức đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất, đồng thời khẩn trương sơ tán người dân.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, mưa lớn do bão Maysak gây ra đã khiến một đập chứa nước ở miền nam Trung Quốc bị vỡ trong ngày 6/7, đe dọa an toàn của nhiều hồ chứa khác, buộc hàng trăm người dân phải sơ tán lên khu vực cao.

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Giới chức Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất. (Ảnh: SCMP)

Theo chính quyền thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiều hồ chứa tại thành phố Hoành Châu (Hengzhou) và huyện Tân Dương (Binyang) đã xuất hiện tình trạng nước tràn qua thân đập hoặc vỡ đập. 

Khoảng 11h sáng 6/7, hai đoạn thân đập của hồ chứa Liulan tại thành phố Hoành Châu bị vỡ. Sự cố tạo ra một khoảng hở dài khoảng 50 mét trên thân đập, khiến lượng nước khổng lồ đổ xuống khu vực hạ lưu. Lực lượng chức năng nhanh chóng thành lập các đội cứu hộ, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa những khu vực bị ảnh hưởng, các tuyến sông và vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt.

Giới chức Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất, đồng thời triển khai các đội cứu hộ và sơ tán người dân khi bão Maysak được dự báo tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực.

Theo dự báo, bão Maysak sẽ tiếp tục gây mưa lớn và gió mạnh tại miền nam Trung Quốc trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Lê Hoàng/VOV.VN
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