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Thời tiết cực đoan trái chiều ở ba miền của Nhật Bản

Thứ Bảy, 11:23, 11/07/2026
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VOV.VN - Liên tục trong 3 ngày vừa qua, miền Bắc, miền Trung và miền Nam Nhật Bản phải đón nhận 3 hiện tượng thời tiết cực đoan khác nhau, nhưng có 1 điểm chung là độ khắc nghiệt.

Hiện tượng thời tiết cực đoan đáng lo ngại nhất hiện nay tại Nhật Bản là ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng của siêu bão Ba Vì ở khu vực cực Nam. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, từ 10h00 sáng nay, theo giờ địa phương, Ba Vì bắt đi qua quần đảo Sakishima thuộc Okinawa. Hiện nay siêu bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 25km, sức gió mạnh nhất lên tới 55m/s.

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Bản đồ đường đi của siêu bão Ba Vì do Hiệp hội khí tượng Nhật Bản lập

Bão đã làm 9 người bị thương do bị sức gió quá mạnh làm ngã, hoặc lật đổ xe trong quá trình tham gia giao thông. Cũng do ảnh hưởng của bão, trong 24h tới, lượng mưa tại khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng có khả năng lên tới 250mm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan cuồng phong, sóng dữ, ngập lụt, đổ nhà, đổ cây và cột điện, sạt lở đất đá…

Trong khi siêu bão Ba Vì hoành hành tại cực Nam, nắng nóng gay gắt lại đang tấn công khu vực Trung bộ và Nam bộ Nhật Bản.

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Nắng nóng gay gắt tại miền Nam Nhật Bản. (Ảnh: NHK)

Tính đến thời điểm 11h00 hôm nay, nhiều địa phương thuộc vùng Kyushyu, nhiệt độ đã vượt qua mức 38 độ C. Đây là nền nhiệt cao bất thường và nguy hiểm đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã lên tiếng khuyến cáo người dân tránh ra ngoài trời, sử dụng điều hòa nhiệt độ, thường xuyên bổ sung lượng muối và lượng nước cần thiết cho cơ thể để tránh sốc nhiệt, cảm nóng.

Dịch lên phía Bắc, do ảnh hưởng của một luồng không khí ẩm rất mạnh, các khu vực thuộc Hokaido và một số tỉnh khác lại đang phải hứng chịu những trận mưa với cường độ không kém gì khu vực đang chịu ảnh hưởng của siêu bão Ba Vì. Theo số liệu quan trắc của các Đài khí tượng khu vực, lượng mưa đang lên tới 54mm/h tại thành phố Fukagawa. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan ngập lụt, sạt lở đất đá và các nguy cơ khác do mưa lớn gây ra tại toàn bộ khu vực miền Bắc.

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Bão Bavi quét qua Nhật Bản, Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á, gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều địa phương của Trung Quốc. Chính quyền các nơi bị ảnh hưởng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán người dân và tạm dừng nhiều hoạt động giao thông.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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