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Thời tiết cực đoan trái quy luật gia tăng đáng kể ở Trung Quốc

Thứ Ba, 14:51, 23/06/2026
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VOV.VN - Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung ngày 23/6 cho biết, hiện tượng thời tiết cực đoan phá vỡ quy luật gia tăng đáng kể ở nước này những năm gần đây. Trong đó, mưa lớn ở miền Bắc trong 5 năm qua đã nhiều hơn 50% so với mức trung bình của những năm 1990, với cường độ cũng mạnh hơn 50%.

Phát biểu tại một cuộc họp báo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, người phát ngôn bộ này Thân Triển Lợi cho biết, những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan trái với quy luật và vượt ra ngoài sự hiểu biết truyền thống đã gia tăng đáng kể. Đặc biệt, số lượng trung bình các trận mưa lớn ở miền Bắc nước này trong 5 năm qua đã cao hơn 50% so với những năm 1990, cường độ tổng thể của các trận mưa cũng mạnh hơn 50% so với mức trung bình cùng kỳ. Trong 5 năm qua, diện tích các vùng khí hậu ẩm và bán ẩm ở nước này đã mở rộng thêm hơn 300.000 km2.

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Mưa lớn gây ngập sâu ở Liễu Châu, Quảng Tây ngày 22/6. Ảnh: China News

Theo dự báo, mùa lũ chính năm nay, Trung Quốc sẽ chứng kiến ​​nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan hơn, trong đó cả hạn hán và lũ lụt đều nghiêm trọng, các cơn bão đổ bộ cũng có thể nhiều và mạnh hơn. Miền Bắc nước này sẽ có lượng mưa trên mức trung bình và nguy cơ lũ lụt cao hơn, trong khi một số khu vực phía Nam có thể chuyển từ lũ lụt sang hạn hán, khiến tình hình phòng chống lũ lụt và hạn hán trở nên nghiêm trọng và phức tạp.

Trước thách thức mới, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Trường Đảng Trung ương tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt nhằm nâng cao năng lực phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai cho cán bộ cơ sở ở phía Bắc, với hơn 300.000 người thuộc 16 khu vực cấp tỉnh đã tham gia.

Bộ này cũng dự báo, trong 5 năm tới, đặc trưng mưa nhiều ở miền Bắc Trung Quốc vẫn ​​sẽ tiếp diễn, với xác suất cao xảy ra lượng mưa trên mức trung bình ở vùng Đông Bắc và hầu hết miền Bắc, cùng với nguy cơ cao xảy ra thiên tai do mưa lớn và đối lưu mạnh.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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