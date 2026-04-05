中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Houthi phối hợp với Iran và Hezbollah tấn công Israel

Chủ Nhật, 09:26, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm qua (4/4) tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa, phối hợp cùng Iran và Hezbollah nhằm vào Israel, đánh dấu leo thang trong xung đột ở khu vực vẫn tiếp diễn.

Trong thông cáo, phát ngôn viên lực lượng quân sự Houthi, Yahya Sarea, cho biết chiến dịch chung nhắm mục tiêu là sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel), cùng nhiều mục tiêu quân sự và trọng yếu khác ở miền Nam Israel.

houthi phoi hop voi iran va hezbollah tan cong israel hinh anh 1
Phát ngôn viên quân sự Iran, Yahya Sarea. Ảnh: Reuters.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi, với sự giúp đỡ của Thượng đế toàn năng, đã tiến hành chiến dịch quân sự thứ năm, sử dụng tên lửa đạn đạo chùm và một số máy bay không người lái (UAV), nhắm mục tiêu vào sân bay Ben Gurion ở khu vực Jaffa, Tel Aviv, cũng như các mục tiêu quân sự trọng yếu thuộc về Israel ở miền Nam chiếm đóng của Palestine. Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, quân đội Iran và Hezbollah ở Lebanon. Chiến dịch đã đạt được các mục tiêu đề ra một cách thành công”.

Tuyên bố này cho thấy mức độ gắn kết và phối hợp tác chiến ngày càng cao giữa Houthi tại Yemen và các lực lượng của Iran, cùng Hezbollah tại Lebanon trong xung đột với Mỹ và Israel ở Trung Đông. Hiện phía Israel chưa đưa ra xác nhận về mức độ thiệt hại từ các cuộc tấn công.

Quốc Khánh/VOV1 biên dịch 
Theo Reuters
Tag: Lực lượng Houthi Yemen Iran Hezbollah tấn công Israel
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lực lượng Hồi giáo Houthi dọa sẽ tham chiến để ủng hộ Iran
VOV.VN - Một quan chức chính quyền Houthi cho hay, lực lượng chiến binh Hồi giáo Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, sẵn sàng tham gia chiến tranh để ủng hộ Iran nếu Mỹ và Israel leo thang các cuộc tấn công.

Kịch bản Mỹ đổ quân đánh chiếm đảo Kharg và sự đáp trả của Iran
VOV.VN - Cựu sĩ quan lục quân Mỹ, Stanislav Krapivnik, cho rằng một cuộc tiến công trên bộ của Mỹ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran trong vịnh Ba Tư - sẽ khiến lực lượng Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề và đối mặt ác mộng về hậu cần.

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ