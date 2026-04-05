Houthi phối hợp với Iran và Hezbollah tấn công Israel

Trong thông cáo, phát ngôn viên lực lượng quân sự Houthi, Yahya Sarea, cho biết chiến dịch chung nhắm mục tiêu là sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel), cùng nhiều mục tiêu quân sự và trọng yếu khác ở miền Nam Israel.

Phát ngôn viên quân sự Iran, Yahya Sarea. Ảnh: Reuters.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi, với sự giúp đỡ của Thượng đế toàn năng, đã tiến hành chiến dịch quân sự thứ năm, sử dụng tên lửa đạn đạo chùm và một số máy bay không người lái (UAV), nhắm mục tiêu vào sân bay Ben Gurion ở khu vực Jaffa, Tel Aviv, cũng như các mục tiêu quân sự trọng yếu thuộc về Israel ở miền Nam chiếm đóng của Palestine. Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, quân đội Iran và Hezbollah ở Lebanon. Chiến dịch đã đạt được các mục tiêu đề ra một cách thành công”.

Tuyên bố này cho thấy mức độ gắn kết và phối hợp tác chiến ngày càng cao giữa Houthi tại Yemen và các lực lượng của Iran, cùng Hezbollah tại Lebanon trong xung đột với Mỹ và Israel ở Trung Đông. Hiện phía Israel chưa đưa ra xác nhận về mức độ thiệt hại từ các cuộc tấn công.