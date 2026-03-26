Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga lên tiếng về tình hình Trung Đông

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Shoigu nhấn mạnh rằng việc sử dụng các cơ sở bảo đảm đời sống dân sinh làm công cụ gây sức ép quân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Ông cho rằng trong bối cảnh nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở phát điện và hạ tầng thiết yếu tại Iran cũng như các quốc gia vùng Vịnh, lựa chọn duy nhất mang tính trách nhiệm là giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài thông qua đàm phán.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu

Lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga khẳng định, chỉ có đối thoại chính trị và các nỗ lực ngoại giao mới có thể tạo nền tảng bền vững cho ổn định và an ninh khu vực. Ông kêu gọi các bên liên quan lập tức từ bỏ những hành động có nguy cơ làm gia tăng đối đầu, quay trở lại tiến trình giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích chung của cộng đồng khu vực Trung Đông.

Theo phía Nga, việc kiềm chế và thúc đẩy đối thoại không chỉ góp phần ngăn chặn những hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế, mà còn tạo điều kiện cho việc xây dựng lòng tin, hướng tới một trật tự an ninh ổn định, lâu dài tại khu vực nhiều biến động này.