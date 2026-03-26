Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga lên tiếng về tình hình Trung Đông

Thứ Năm, 05:47, 26/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu khẳng định, giảm leo thang và đối thoại là con đường duy nhất, có trách nhiệm nhằm giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên sớm trở lại bàn đàm phán.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Shoigu nhấn mạnh rằng việc sử dụng các cơ sở bảo đảm đời sống dân sinh làm công cụ gây sức ép quân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Ông cho rằng trong bối cảnh nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở phát điện và hạ tầng thiết yếu tại Iran cũng như các quốc gia vùng Vịnh, lựa chọn duy nhất mang tính trách nhiệm là giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài thông qua đàm phán.

thu ky hoi dong an ninh lien bang nga len tieng ve tinh hinh trung Dong hinh anh 1
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu

Lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga khẳng định, chỉ có đối thoại chính trị và các nỗ lực ngoại giao mới có thể tạo nền tảng bền vững cho ổn định và an ninh khu vực. Ông kêu gọi các bên liên quan lập tức từ bỏ những hành động có nguy cơ làm gia tăng đối đầu, quay trở lại tiến trình giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích chung của cộng đồng khu vực Trung Đông.

Theo phía Nga, việc kiềm chế và thúc đẩy đối thoại không chỉ góp phần ngăn chặn những hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế, mà còn tạo điều kiện cho việc xây dựng lòng tin, hướng tới một trật tự an ninh ổn định, lâu dài tại khu vực nhiều biến động này.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Sergey Shoigu Hội đồng An ninh Nga hạ tầng dân sinh căng thẳng Trung Đông Iran vùng Vịnh đối thoại chính trị giải pháp hòa bình luật pháp quốc tế an ninh khu vực
Mỹ gửi Iran kế hoạch hòa bình 15 điểm: Nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Trung Đông
VOV.VN - Cục diện căng thẳng tại Trung Đông đang đứng trước bước ngoặt quan trọng khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi tới Iran bản kế hoạch hòa bình 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Mỹ gia tăng áp lực quân sự, điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông
VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là sẽ điều thêm hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 – lực lượng tinh nhuệ của Lục quân Mỹ tới Trung Đông, theo hai nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters ngày 24/3.

Giải mã "chiến lược drone" của Ukraine trong xung đột ở Trung Đông
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Ukraine nổi lên như một nhà cung cấp giải pháp phòng không giá rẻ đầy thực dụng, với các drone đánh chặn có thể thay đổi "phép toán chiến sự". Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu Kiev có đang mạo hiểm chính an ninh của mình khi xuất khẩu công nghệ này?

