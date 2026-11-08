Thủ lĩnh đối lập Eisenkot được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Israel

Thông báo chọn ông Gadi Eisenkot, Chủ tịch đảng Yashar và là Thủ lĩnh phe đối lập tại Israel, làm Thủ tướng mới, được Văn phòng Tổng thống Israel Isaac Herzog công bố tối 7/11.

Ông Gadi Eisenkot. Ảnh: AP

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Herzog đã thông báo quyết định trên cho ông Eisenkot, sau khi tiến hành thêm một số cuộc tham vấn trong 2 ngày cuối tuần với một số lãnh đạo chính trị trong nước, trong đó có liên minh cánh hữu của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu và liên minh đối lập do chính ông Eisenkot dẫn dắt. Nhiệm vụ lập chính phủ mới của ông Eisenkot có hiệu lực từ 5h chiều 8/11, giờ địa phương.

Ông Eisenkot sinh năm 1960, trong một gia đình Do Thái dòng Mizrahi nhập cư từ Morocco. Trước khi được chỉ định thành lập chính phủ mới, ông từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), từ năm 2015 đến 2019, dưới thời Thủ tướng Netanyahu. Ông Eisenkot có 1 con trai và 2 người cháu thiệt mạng khi tham chiến tại dải Gaza.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10 vừa qua, phe đối lập của ông Eisenkot nhận được 48 ghế, ít hơn 5 ghế so với phe cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, trong quá trình tham vấn thành lập chính phủ mới do Tổng thống Isaac Herzog chủ trì từ ngày 4/11, ông Eisenkot nhận được tới 67 đề cử trong tổng số 120 nghị sỹ Quốc hội, vượt xa con số 46 đề cử mà Thủ tướng Netanyahu nhận được. Đáng chú ý, ngoài 48 đề cử của các nghị sỹ trong liên minh đối lập, ông Eisenkot còn nhận được đề cử của toàn bộ 19 nghị sỹ trong 2 liên minh tranh cử của người Arab.

Theo luật bầu cử Israel, Thủ tướng được chỉ định Eisenkot có tổng cộng 28 ngày và có thể được gia hạn thêm 14 ngày nữa, để thành lập một chính phủ mới. Nếu ông Eisenkot không thể hoàn thành sứ mệnh theo hạn định, Israel sẽ phải giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lại. Trong thời gian chờ thành lập chính phủ mới, ông Netanyahu tiếp tục lãnh đạo chính phủ hiện hành của Israel dưới danh nghĩa Thủ tướng tạm quyền, với một số hạn chế quyền lực nhất định.