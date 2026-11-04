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Israel phê chuẩn kết quả bầu cử và trình lên Tổng thống

Thứ Tư, 22:30, 04/11/2026
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VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel đã phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra hôm 27/10, sau khi không tìm thấy bằng chứng gian lận mà đảng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc.

 

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Israel hôm 4/11 đã được trình lên Tổng thống Isaac Herzog, người sẽ tổ chức hai ngày tham vấn với các lãnh đạo của các khối, trước khi chọn ra ứng cử viên có vị thế tốt nhất để thành lập liên minh.

Cả đảng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lẫn đảng của đối thủ chính, cựu lãnh đạo quân đội Gadi Eisenkot, đều không giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Hai bên hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán để thuyết phục các đảng nhỏ hơn hợp lực thành lập chính phủ mới. Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel ngày 4/11 khẳng định, việc rà soát 9.069 điểm bỏ phiếu không phát hiện bất kỳ sai phạm nào làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử hoặc làm thay đổi kết quả.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters)

Kết luận được đưa ra sau những cáo buộc của ông Netanyahu và các đồng minh, về việc các đảng do người Arab lãnh đạo đã gian lận trong cuộc bầu cử, có thể với sự trợ giúp từ nước ngoài. Sau hai ngày tham vấn, Tổng thống Israel sẽ cho ứng cử viên 28 ngày để thành lập chính phủ, với khả năng gia hạn thêm 14 ngày.

Trong cuộc bầu cử gần nhất vào tháng 11/2022, ứng cử viên khi đó là ông Netanyahu, đã mất 58 ngày để thành lập chính phủ. Israel đã tổ chức 5 cuộc bầu cử từ năm 2019 đến năm 2022 sau nhiều lần bế tắc.

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Cuộc đua thành lập Chính phủ mới tại Israel tăng tốc

VOV.VN - Ngày 3/11, 3 đảng trong liên minh cánh hữu tại Israel, tuyên bố sẽ đề cử đương kim Thủ tướng Netanyahu tiếp tục là người đứng đầu của Chính phủ mới. Trong khi đó, phe đối lập Israel thề sẽ lật đổ Chính phủ hiện hành, thay thế bằng một liên minh mới theo đường lối của thủ lĩnh phe này, ông Eisenkot.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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