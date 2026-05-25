  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ lĩnh Hezbollah bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel

Thứ Hai, 06:47, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời cảnh báo việc giải giáp lực lượng này là điều “không thể chấp nhận”, trong bối cảnh sức ép gia tăng trước vòng đàm phán mới giữa Lebanon và Israel.

Trong các tuyên bố được đăng tải trên các kênh truyền thông của Hezbollah, ông Qassem cho rằng việc tước vũ khí của lực lượng này chẳng khác nào “xóa sổ” Hezbollah.

Khói bốc lên sau cuộc không kích Israel vào miền Nam Lebanon. Ảnh: Reuters

“Các cuộc đàm phán trực tiếp hoàn toàn không thể chấp nhận được và chỉ mang lại lợi ích đơn phương cho Israel”, ông Naim Qassem tuyên bố. Ông cũng kêu gọi Lebanon từ bỏ kế hoạch đối thoại trực tiếp với Israel, đồng thời cáo buộc Mỹ đứng sau thúc đẩy tiến trình này.

Lebanon hiện đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ tư với Israel dự kiến diễn ra tại Washington vào tháng 6 tới.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Israel ngày 24/5 cho biết quân đội nước này đã phát hiện và phá hủy một đường hầm dài khoảng 100 mét của Hezbollah tại miền Nam Lebanon, bên trong có 4 phòng ẩn náu. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đang theo dõi sát các diễn biến trong khu vực và sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự nếu cần thiết.

Israel tấn công một doanh trại quân đội Lebanon

VOV.VN - Ngày 23/5, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó bao gồm cuộc tấn công nhằm vào doanh trại quân đội Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Lebanon.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Sân bay lớn nhất Israel chật kín máy bay quân sự Mỹ
VOV.VN - Ảnh vệ tinh cho thấy hàng chục máy bay tiếp dầu quân sự Mỹ đang hiện diện tại sân bay Ben Gurion của Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng dù lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn
VOV.VN - Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Nỗ lực ngoại giao dồn dập nhằm ngăn Mỹ - Israel tấn công Iran trở lại
VOV.VN - Các bên trung gian khu vực đang gấp rút thúc đẩy khuôn khổ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn và ngăn nguy cơ Mỹ cùng Israel mở các cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran.

