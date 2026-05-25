Thủ lĩnh Hezbollah bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Israel

Trong các tuyên bố được đăng tải trên các kênh truyền thông của Hezbollah, ông Qassem cho rằng việc tước vũ khí của lực lượng này chẳng khác nào “xóa sổ” Hezbollah.

Khói bốc lên sau cuộc không kích Israel vào miền Nam Lebanon. Ảnh: Reuters

“Các cuộc đàm phán trực tiếp hoàn toàn không thể chấp nhận được và chỉ mang lại lợi ích đơn phương cho Israel”, ông Naim Qassem tuyên bố. Ông cũng kêu gọi Lebanon từ bỏ kế hoạch đối thoại trực tiếp với Israel, đồng thời cáo buộc Mỹ đứng sau thúc đẩy tiến trình này.

Lebanon hiện đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ tư với Israel dự kiến diễn ra tại Washington vào tháng 6 tới.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Israel ngày 24/5 cho biết quân đội nước này đã phát hiện và phá hủy một đường hầm dài khoảng 100 mét của Hezbollah tại miền Nam Lebanon, bên trong có 4 phòng ẩn náu. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đang theo dõi sát các diễn biến trong khu vực và sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự nếu cần thiết.