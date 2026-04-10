Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố chiến đấu với Israel “đến hơi thở cuối cùng”

“Chúng tôi không đồng ý quay trở lại tình trạng trước đây và kêu gọi những người cầm quyền chấm dứt các thỏa hiệp vô điều kiện", ông Naim Qassem nói, đồng thời cáo buộc Israel tiến hành các cuộc tấn công mới bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 11/2024 giữa hai bên.

Quân đội Israel hiện diện gần biên giới giữa Israel và Lebanon. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh Hezbollah nhấn mạnh: “Chúng tôi không sợ các mối đe dọa hay vũ khí của kẻ thù, bởi chúng tôi là những người làm chủ mảnh đất này". Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/4 tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn tại Lebanon, dù vẫn phát tín hiệu sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Beirut.

Trong khi đó, Tehran cho biết sẽ không chấp nhận việc Lebanon tiếp tục bị tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã yêu cầu chấm dứt các vụ tấn công tại Lebanon, trong khi nhiều quan chức Iran cảnh báo các đợt không kích này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, quân đội Israel hôm 8/4 thông báo đã hạ sát ông Ali Yusuf Harshi - cháu trai đồng thời là thư ký riêng của ông Qassem trong một cuộc không kích gần Beirut. Đây là một phần trong chiến dịch mà Israel mô tả là đợt tấn công phối hợp quy mô lớn nhất nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah kể từ khi xung đột bùng phát.