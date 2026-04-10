中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố chiến đấu với Israel “đến hơi thở cuối cùng”

Thứ Sáu, 21:15, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ lĩnh Hezbollah - ông Naim Qassem tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Israel “cho đến hơi thở cuối cùng”, theo một thông điệp được phát trên kênh Al Manar TV của tổ chức này ngày 10/4.

“Chúng tôi không đồng ý quay trở lại tình trạng trước đây và kêu gọi những người cầm quyền chấm dứt các thỏa hiệp vô điều kiện", ông Naim Qassem nói, đồng thời cáo buộc Israel tiến hành các cuộc tấn công mới bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 11/2024 giữa hai bên.

thu linh hezbollah tuyen bo chien dau voi israel den hoi tho cuoi cung hinh anh 1
Quân đội Israel hiện diện gần biên giới giữa Israel và Lebanon. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh Hezbollah nhấn mạnh: “Chúng tôi không sợ các mối đe dọa hay vũ khí của kẻ thù, bởi chúng tôi là những người làm chủ mảnh đất này". Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/4  tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn tại Lebanon, dù vẫn phát tín hiệu sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Beirut.

Trong khi đó, Tehran cho biết sẽ không chấp nhận việc Lebanon tiếp tục bị tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã yêu cầu chấm dứt các vụ tấn công tại Lebanon, trong khi nhiều quan chức Iran cảnh báo các đợt không kích này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, quân đội Israel hôm 8/4 thông báo đã hạ sát ông Ali Yusuf Harshi - cháu trai đồng thời là thư ký riêng của ông Qassem trong một cuộc không kích gần Beirut. Đây là một phần trong chiến dịch mà Israel mô tả là đợt tấn công phối hợp quy mô lớn nhất nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah kể từ khi xung đột bùng phát.

Pakistan đối mặt thách thức lớn trong vai trò trung gian Mỹ - Iran

VOV.VN - Nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải của Pakistan trong tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn, khi bất đồng về mặt trận Lebanon và các diễn biến leo thang trên thực địa làm xói mòn nền tảng của lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: chiến đấu với Israel thủ lĩnh Hezbollah tình hình Lebanon cuộc chiến Israel Lebanon cuộc chiến Iran đàm phán Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel
Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

VOV.VN - Giới chức y tế Iran công bố số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của liên quân Mỹ – Israel nhằm vào nước này trong hơn một tháng xung đột vừa qua đã vượt 3.000 người, cao gấp ba lần so với cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

VOV.VN - Giới chức y tế Iran công bố số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của liên quân Mỹ – Israel nhằm vào nước này trong hơn một tháng xung đột vừa qua đã vượt 3.000 người, cao gấp ba lần so với cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

Bất đồng chưa được hóa giải, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran chao đảo
Bất đồng chưa được hóa giải, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran chao đảo

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nhiều thách thức khi căng thẳng tại Lebanon gia tăng và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai “điểm nóng” này không chỉ phản ánh những bất đồng sâu sắc giữa các bên mà còn khiến tiến trình đàm phán hòa bình trở nên mong manh.

Bất đồng chưa được hóa giải, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran chao đảo

Bất đồng chưa được hóa giải, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran chao đảo

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nhiều thách thức khi căng thẳng tại Lebanon gia tăng và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai “điểm nóng” này không chỉ phản ánh những bất đồng sâu sắc giữa các bên mà còn khiến tiến trình đàm phán hòa bình trở nên mong manh.

Toàn cảnh quốc tế trưa 10/4: Iran quyết trả thù cho cố lãnh tụ tối cao
Toàn cảnh quốc tế trưa 10/4: Iran quyết trả thù cho cố lãnh tụ tối cao

VOV.VN - Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran vẫn quyết tâm “trả thù” cho cha của ông - cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và tất cả những người thiệt mạng trong xung đột vũ trang với Mỹ và Israel. Lời cảnh báo của ông hướng tới cả các nước vùng Vịnh.

Toàn cảnh quốc tế trưa 10/4: Iran quyết trả thù cho cố lãnh tụ tối cao

Toàn cảnh quốc tế trưa 10/4: Iran quyết trả thù cho cố lãnh tụ tối cao

VOV.VN - Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran vẫn quyết tâm “trả thù” cho cha của ông - cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và tất cả những người thiệt mạng trong xung đột vũ trang với Mỹ và Israel. Lời cảnh báo của ông hướng tới cả các nước vùng Vịnh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ