Thủ tướng Ấn Độ kết thúc công du 6 ngày, nâng tầm quan hệ đối tác với nhiều nước

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của chuyến công du là chặng dừng chân cuối cùng tại Italy. Tại thủ đô Rome, Thủ tướng Modi đã hội đàm với Thủ tướng Giorgia Meloni và Tổng thống Sergio Mattarella. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức “Đối tác Chiến lược Đặc biệt”, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á và châu Âu.

Ấn Độ và Italy đồng thời thông qua Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2025-2029, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác then chốt như quốc phòng, công nghiệp chế tạo, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và hạ tầng số.

Hai nước cũng đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên khoảng 23 tỷ USD vào năm 2029 và tái khẳng định cam kết thúc đẩy Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC), sáng kiến kết nối được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với thương mại toàn cầu.

Trước khi tới Italy, Thủ tướng Narendra Modi đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong các chặng dừng chân tại UAE và châu Âu.

Tại UAE, hai nước ký các thỏa thuận lớn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, bao gồm cung cấp LPG dài hạn và mở rộng dự trữ dầu thô chiến lược của Ấn Độ.

Tại Hà Lan, hợp tác về bán dẫn được thúc đẩy mạnh mẽ với thỏa thuận giữa ASML và Tata Electronics cho dự án nhà máy chip trị giá 11 tỷ USD tại Gujarat.

Thụy Điển nâng cấp quan hệ với Ấn Độ lên “Đối tác chiến lược”, đặt mục tiêu tăng gấp đôi thương mại và đầu tư trong 5 năm tới.

Tại Na Uy, chuyến thăm của Thủ tướng Modi mang ý nghĩa lịch sử khi đây là lần đầu tiên sau 43 năm một Thủ tướng Ấn Độ tới nước này. Hai bên nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược xanh”, tập trung vào năng lượng tái tạo, kinh tế biển và biến đổi khí hậu. Ông Modi cũng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Bắc Âu lần thứ ba tại Oslo, thúc đẩy hợp tác về công nghệ xanh, 6G và nghiên cứu Bắc Cực.

Trong chuyến công du, Thủ tướng Modi cũng liên tiếp được trao các phần thưởng quốc tế danh giá. Tại Italy, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) trao Huân chương Agricola nhằm ghi nhận đóng góp của Ấn Độ đối với an ninh lương thực toàn cầu. Thụy Điển trao Huân chương Sao Bắc Cực Hoàng gia, còn Na Uy trao Huân chương Đại Thập tự Hoàng gia về Công trạng.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân Thủ tướng Narendra Modi mà còn thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò ngày càng nổi bật của Ấn Độ trong việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác, tăng cường hợp tác toàn cầu và nâng cao vị thế của New Delhi trên trường quốc tế.

Giới phân tích nhận định, chuyến công du 6 ngày của Thủ tướng Narendra Modi phản ánh chiến lược đối ngoại ngày càng chủ động và thực dụng của New Delhi. Thông qua việc mở rộng hợp tác với các nền kinh tế phát triển ở Trung Đông và châu Âu, Ấn Độ đang nỗ lực thu hút thêm vốn đầu tư, tiếp cận công nghệ tiên tiến, bảo đảm an ninh năng lượng và củng cố chuỗi cung ứng.

Chuyến đi cũng cho thấy tham vọng của New Delhi trong việc nâng cao vị thế quốc tế, từng bước khẳng định vai trò của Ấn Độ như một trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối chiến lược với Trung Đông và châu Âu.