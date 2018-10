Thủ tướng Anh triệu tập nội các, thoả thuận Brexit có thể sắp hoàn tất

Theo báo chí Anh, nữ Thủ tướng Anh Theresa May triệu tập các thành viên thân cận trong nội các trong tối thứ Năm, 11/10 và thông báo thoả thuận Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) gần như đã hoàn tất.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Getty Images).

Các tờ báo lớn tại Anh như tờ “Thời báo tài chính” (Financial Times) hay “Người bảo vệ” (The Guardian) đưa tin, trong tối ngày thứ Năm, 11/10, theo giờ địa phương, bà Theresa May đã triệu tập một phiên họp thu gọn với các thành viên chủ chốt trong chính phủ Anh để thông báo các diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán Brexit đang diễn ra ở Brussels.

Theo giới quan sát chính trị tại Anh, đây là động thái bất thường bởi trước đây bà May chưa từng triệu tập một cuộc họp tương tự để thông báo về diễn biến Brexit. Vì thế, đây được cho là dấu hiệu cho thấy khả năng rất lớn là thoả thuận Brexit giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu gần như đã hoàn tất.

Nhận định này được củng cố thêm bởi trước đó, trong chiều ngày 11/10, người phát ngôn chính phủ Anh cũng tuyên bố hiện Anh và Liên minh châu Âu đang “tiến lên phía trước” trong vấn đề biên giới Bắc Ireland và chính phủ Anh sẽ đưa ra thêm nhiều đề xuất mới liên quan đến các quy định của EU để có thể thu xếp vấn đề biên giới Bắc Ireland.

Tuy nhiên, thách thức lớn cho chính phủ của bà Theresa May là tiếng nói phản đối từ đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland (DUP), đảng tham gia chính phủ liên minh của bà May.

Trong ngày 11/10, đại diện đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland đã lên tiếng cảnh báo sẽ bỏ phiếu phong toả thoả thuận Brexit tại Nghị viện Anh nếu thoả thuận mới quy định việc lập các cơ chế kiểm tra hàng hoá giữa Bắc Ireland với phần còn lại của Vương quốc Anh)./.

