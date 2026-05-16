Thủ tướng Ba Lan: Việc điều chuyển quân đội Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến an ninh nước này

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Tusk cho biết, liên quan đến việc điều chuyển quân đội Mỹ, ông đã nhận được sự đảm bảo từ các đối tác Mỹ rằng, quyết định này không liên quan đến chiến lược phòng thủ chung. Một số điều chỉnh quân đội của Mỹ liên quan đến châu Âu đã được dự đoán từ nhiều tháng trước và mọi việc hiện đang trong tầm kiểm soát.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ba Lan và các đồng minh, đồng thời khẳng định quyết định tạm dừng luân chuyển quân đội của Mỹ chỉ là bước điều chỉnh kỹ thuật, không làm thay đổi cam kết chiến lược của Washington với Warsaw.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz khẳng định, chưa có bất kỳ quyết định nào về việc giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan. Hiện nay lực lượng thường trực và luân phiên của Mỹ vẫn hiện diện trên lãnh thổ nước này. Ngoài ra, các cơ sở thường trực của Mỹ tại Ba Lan sẽ đảm bảo khả năng phản ứng nhanh của Quân đội Mỹ, bất kể có thay đổi luân phiên hay không.

Tuyên bố của giới lãnh đạo Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, truyền thông Mỹ mới đây đưa tin, Mỹ đã tạm dừng kế hoạch luân chuyển một lữ đoàn thiết giáp đến Ba Lan như một phần trong các động thái rộng hơn nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Hiện nay, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan. Hầu hết các đơn vị này được triển khai theo hình thức luân phiên định kỳ, thường kéo dài 9 tháng. Các lữ đoàn thiết giáp hoặc bộ binh từ các căn cứ tại Mỹ luân phiên đến Ba Lan để tham gia huấn luyện chung, tuần tra và sẵn sàng chiến đấu trong khuôn khổ NATO. Hoạt động luân chuyển này là một phần quan trọng của cơ chế "lực lượng tăng cường phía trước", giúp Ba Lan duy trì khả năng răn đe cao mà không cần tăng quân thường trực vĩnh viễn.