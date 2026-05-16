  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Thủ tướng Ba Lan: Việc điều chuyển quân đội Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến an ninh nước này

Thứ Bảy, 06:39, 16/05/2026
VOV.VN - Ngày 15/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, quyết định liên quan đến việc điều chuyển quân đội của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng răn đe hoặc an ninh của Ba Lan.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Tusk cho biết, liên quan đến việc điều chuyển quân đội Mỹ, ông đã nhận được sự đảm bảo từ các đối tác Mỹ rằng, quyết định này không liên quan đến chiến lược phòng thủ chung. Một số điều chỉnh quân đội của Mỹ liên quan đến châu Âu đã được dự đoán từ nhiều tháng trước và mọi việc hiện đang trong tầm kiểm soát.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ba Lan và các đồng minh, đồng thời khẳng định quyết định tạm dừng luân chuyển quân đội của Mỹ chỉ là bước điều chỉnh kỹ thuật, không làm thay đổi cam kết chiến lược của Washington với Warsaw.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Theo Reuters)

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz khẳng định, chưa có bất kỳ quyết định nào về việc giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan. Hiện nay lực lượng thường trực và luân phiên của Mỹ vẫn hiện diện trên lãnh thổ nước này. Ngoài ra, các cơ sở thường trực của Mỹ tại Ba Lan sẽ đảm bảo khả năng phản ứng nhanh của Quân đội Mỹ, bất kể có thay đổi luân phiên hay không.

Tuyên bố của giới lãnh đạo Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, truyền thông Mỹ mới đây đưa tin, Mỹ đã tạm dừng kế hoạch luân chuyển một lữ đoàn thiết giáp đến Ba Lan như một phần trong các động thái rộng hơn nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Hiện nay, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan. Hầu hết các đơn vị này được triển khai theo hình thức luân phiên định kỳ, thường kéo dài 9 tháng. Các lữ đoàn thiết giáp hoặc bộ binh từ các căn cứ tại Mỹ luân phiên đến Ba Lan để tham gia huấn luyện chung, tuần tra và sẵn sàng chiến đấu trong khuôn khổ NATO. Hoạt động luân chuyển này là một phần quan trọng của cơ chế "lực lượng tăng cường phía trước", giúp Ba Lan duy trì khả năng răn đe cao mà không cần tăng quân thường trực vĩnh viễn.

Mỹ hủy triển khai 4.000 binh sĩ tới Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đã hủy kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan trong một động thái bất ngờ làm dấy lên thêm lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.

Như Hoa/VOV-Praha
Mỹ triển khai 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay khôi phục "tự do hàng hải" ở Hormuz
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ tham gia hỗ trợ “Dự án Tự do” của Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, đây không phải là nhiệm vụ hộ tống tàu.

Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận quân sự ở Morocco
VOV.VN - Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) hôm 3/5 cho biết, 2 binh sĩ Mỹ đã mất tích ở Tây Nam Morocco, sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia thường niên tại quốc gia Bắc Phi này.

Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức: Điều chỉnh chiến lược hay liên minh rạn nứt?
VOV.VN - Quyết định Mỹ rút quân khỏi Đức được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh liên quan đến cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Iran, đồng thời phản ánh những điều chỉnh rộng hơn trong cách Mỹ triển khai sức mạnh quân sự tại châu Âu.

