Thủ tướng Conte từ chức: Italy đối mặt với lựa chọn khó khăn

Quyết định của ông Conte đã khiến Italy phải tìm kiếm một chính quyền mới để tránh các cuộc bầu cử sớm và đối phó với nền kinh tế đang suy yếu.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh: ABC.

Ông Conte đưa ra quyết định từ chức sau khi cáo buộc Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini, đồng thời là lãnh đạo đảng Liên đoàn chống nhập cư, đang làm suy yếu đất nước bằng cách kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Lời kêu gọi này được đưa ra khoảng hơn 1 năm sau khi xuất hiện những rạn nứt trong liên minh cầm quyền giữa đảng Liên đoàn và đảng Phong trào 5 sao.

Phát biểu trước các nhà lập pháp Italy, ông Conte nói rằng: “Ông Salvini đi theo những lợi ích cá nhân và đảng của ông ấy. Những quyết định của ông ấy sẽ tạo ra rủi ro lớn cho quốc gia". Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết thêm ông sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella và nói rằng “chính phủ này đã đến lúc kết thúc”. Quyết định từ chức của ông Conte đã ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mà ông Salvini yêu cầu.

Theo các nhà phân tích, tương lai của Italy giờ đây nằm trong tay Tổng thống Sergio Mattarella. Ông sẽ phải tham vấn lãnh đạo các đảng phái để quyết định liệu có khả năng thành lập một liên minh mới tiềm năng hay không hoặc liệu Italy có cần một cuộc bầu cử mới hay không. Điều này có thể làm gián đoạn các cuộc đàm phán về ngân sách thường niên, vốn được coi là thách thức đối với một trong những nền kinh tế yếu nhất trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone).

Đảng Liên đoàn và đảng Phong trào 5 Sao thành lập liên minh chưa đầy 1 năm sau khi giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Kể từ thời điểm đó, ông Salvini đã nổi lên như một chính trị gia có tiềm lực nhất Italy, làm lu mờ vai trò của ông Luigi Di Maio – lãnh đạo đảng Phong trào 5 Sao. Vào tháng 8, ông Salvini nói rằng không có tương lai trong liên minh và kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử mới. Các nhà phân tích cho rằng đề xuất này như một cách thức giúp ông tăng cường quyền lực.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cáo buộc quyết định của ông Salvini đã làm dấy lên cuộc khủng hoảng, gây cản trở các cuộc đàm phán của Italy với EU về vấn đề thâm hụt ngân sách, đồng thời đi ngược lại với mong muốn thay đổi của người dân. “Quyết định của đảng Liên đoàn đã buộc tôi phải can thiệp”, Thủ tướng Conte nói. Ông Conte vốn không phải là thành viên của cả hai đảng liên minh. Phản ứng trước những lời công kích của Thủ tướng Conte, ông Salvini khẳng định: “Tôi là một người tự do không sợ sự phán xét. Những người sợ đi bầu cử sẽ có ít tự do hơn”.

Tổng thống Mattarella sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn chính thức từ hôm nay (21/8), gặp gỡ các lãnh đạo của Thượng viện, Hạ viện, các nhóm nghị sỹ và thượng nghị sỹ độc lập và lãnh đạo các đảng phái tại Italy./.