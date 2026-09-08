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Nga yêu cầu đóng Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg

Thứ Ba, 05:30, 08/09/2026
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VOV.VN - Nga yêu cầu Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg đóng cửa trước ngày 18/9, đáp trả việc Berlin đóng cơ quan lãnh sự Nga tại Bonn và trung tâm văn hóa Nhà Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/9 thông báo rút lại sự đồng ý cho phép Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg hoạt động. Theo quyết định này, cơ quan ngoại giao Đức phải đóng cửa trước ngày 18/9 và toàn bộ nhân viên phải rời khỏi Nga vào cùng thời hạn.

“Phía Nga rút lại sự đồng ý đối với hoạt động của Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

nga yeu cau dong tong lanh su quan Duc tai st. petersburg hinh anh 1
Nga yêu cầu đóng Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg. Ảnh: Sputnik

Moscow cáo buộc các quyết định của phía Đức đã gây ra “một vòng leo thang mới trong quan hệ song phương”, đồng thời cho rằng Berlin phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả” phát sinh.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thông báo chính thức về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg đã được trao cho người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Đức tại Moscow.

Nga cũng yêu cầu các trung tâm văn hóa của Viện Goethe tại nước này chấm dứt hoạt động. Những nhân viên được điều động từ nước ngoài làm việc tại các trung tâm này phải rời Nga trước ngày 13/9.

Động thái của Moscow được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 1/9 thông báo Berlin sẽ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18/9, đồng thời chấm dứt thỏa thuận về hoạt động của trung tâm văn hóa Nhà Nga tại Berlin.

Nga chỉ trích quyết định của Đức, cho rằng đây là một bước đi theo hướng làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa hai nước.

Căng thẳng ngoại giao Nga - Đức gia tăng sau vụ việc gây tranh cãi liên quan đến một máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle. Ngày 4/8, một UAV được cho là mang theo chất nổ được phát hiện nằm giữa các máy bay vận tải Antonov của Ukraine tại sân bay này. Chính phủ Đức sau đó cho biết có cơ sở để nghi ngờ Moscow đứng sau vụ việc.

Berlin tiếp đó công bố kế hoạch đóng các cơ sở của Nga tại Bonn và Berlin, đồng thời siết chặt kiểm soát biên giới đối với công dân Nga.

Moscow bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những cáo buộc nhằm vào Nga có thể được sử dụng để chuyển sự chú ý của người dân Đức khỏi các vấn đề kinh tế trong nước.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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