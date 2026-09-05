Đức kêu gọi EU siết thị thực du lịch đối với công dân Nga

Theo Bộ Ngoại giao Đức, đề xuất siết chặt việc cấp thị thực du lịch cho công dân Nga được đưa ra sau vụ tấn công bất thành bằng thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 vừa qua. Một trong những nghi phạm, mang quốc tịch Belarus và được cho là có cả hộ chiếu Nga, đã nhập cảnh vào khu vực Schengen bằng thị thực du lịch do Italy cấp. Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc, song Moscow bác bỏ.

Đề xuất của Đức đã nhận được sự ủng hộ của một số thành viên EU. Ảnh: Reuters

Berlin cho rằng, sự việc đã bộc lộ lỗ hổng lớn từ sự thiếu thống nhất trong chính sách thị thực của EU. Trong khi một số nước thành viên đã siết chặt tối đa, một số nước khác vẫn tiếp tục cấp với số lượng đáng kể. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Đức đã kêu gọi các nước thành viên phối hợp chặt chẽ hơn, hướng tới áp dụng các biện pháp hạn chế thống nhất trên toàn EU.

Đề xuất của Đức đã nhận được sự ủng hộ của một số thành viên EU, giữa lúc châu Âu gia tăng cảnh giác trước các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và những hình thức “chiến tranh hỗn hợp” mà phương Tây cáo buộc có liên quan đến Nga. EU cũng đang xem xét các biện pháp kiểm soát nhập cảnh bổ sung đối với công dân Nga nhằm hạn chế các nguy cơ an ninh tiềm tàng.