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Thủ tướng Hungary Magyar đề cử huyền thoại cờ vua làm người kế nhiệm

Thứ Hai, 06:34, 20/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Hungary Tamás Sulyok mới đây đã ký ban hành bản sửa đổi Hiến pháp thứ 17 của nước này, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống của ông với tư cách nguyên thủ quốc gia sau khi Đạo luật này được chính thức công bố trên Công báo Hungary.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Sulyok cho biết, ông không có cơ sở pháp lý để từ chối ký ban hành đạo luật, mặc dù không đồng tình với các nội dung sửa đổi. Theo Hiến pháp Hungary, Tổng thống không có quyền phủ quyết các sửa đổi hiến pháp mà chỉ có thể đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét về mặt thủ tục.

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Tổng thống Hungary Tamas Sulyok (Ảnh-Theo Reuters)

Thủ tướng Magyar hoan nghênh quyết định của ông Sulyok, đồng thời cho rằng đây là bước cuối cùng để các cải cách Hiến pháp có hiệu lực. Ông Magyar cũng đã công bố kế hoạch đề cử huyền thoại cờ vua thế giới Judit Polgár làm tổng thống tiếp theo của đất nước.

Theo nhà lãnh đạo Hungary, chức vụ tổng thống không phải là một nghề nghiệp hay công việc thông thường, mà là hình thức phục vụ công chúng cao nhất, với nhiệm vụ cốt lõi là phục vụ và đại diện cho toàn thể người dân Hungary. Hiện nước này đang cần một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào và bà Judit Polgár là người phù hợp nhất.

Thủ tướng Magyar nhấn mạnh, bà Polgár đã xây dựng danh tiếng dựa trên thành tích thực tế, không phải dựa trên các mối quan hệ chính trị. Những thành tựu này khiến bà trở thành biểu tượng của sự xuất sắc và khả năng đoàn kết quốc gia vượt lên trên các chia rẽ chính trị thông thường.

Theo quy định của Hiến pháp Hungary, Quốc hội phải bầu tổng thống mới bằng hình thức bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày kể từ khi nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm kết thúc. Bất kỳ công dân Hungary nào từ 35 tuổi trở lên đều có thể tranh cử nếu được đề cử của ít nhất một phần năm số thành viên Quốc hội, tương đương 40 nghị sĩ.

Theo giới phân tích, việc Tổng thống Sulyok chấp nhận ký ban hành sửa đổi Hiến pháp, chấm dứt nhiệm kỳ trước thời hạn và tuyên bố của Thủ tướng Magyar đề cử bà Polgár-một nhân vật ngoài chính trường làm tổng thống cho thấy nỗ lực của quốc gia Trung Âu này trong việc tìm kiếm sự đồng thuận và đoàn kết quốc gia. Những bước đi này được kỳ vọng sẽ mở đường cho chuỗi cải cách hiến pháp sâu rộng mà Chính phủ của Thủ tướng Magyar triển khai sau chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây.

Như Hoa/VOV-Praha
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