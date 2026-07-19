Hungary ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine

Trong cuộc họp của Nhóm công tác về việc đàm phán mở rộng tiến trình gia nhập EU, thuộc Hội đồng Liên minh châu Âu cuối tuần qua, Hungary đã từ chối khởi xướng quá trình mở các nhóm đàm phán tiếp theo cho Ukraine.

Theo truyền thông châu Âu, Hungary đã đồng ý bắt đầu tiến trình cho nhóm 3, liên quan đến Moldova. Tuy nhiên, đại diện của một số quốc gia thành viên EU khác phản đối việc tách rời tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Do đó, không có quyết định nào được thông qua, việc mở các nhóm này vẫn bị đình trệ đối với cả hai nước.

Hungary từ chối khởi xướng quá trình mở các nhóm đàm phán tiếp theo cho Ukraine gia nhập EU - Ảnh minh họa

Cuộc họp về việc mở rộng EU cuối tuần qua, tập trung thảo luận kết quả sàng lọc đối với cụm 2 và 3 cho Ukraine và Moldova. Mục tiêu là phê duyệt kết quả và gửi thư chính thức tới cả hai nước, để yêu cầu hai quốc gia này nêu lập trường đàm phán đối với các cụm tương ứng.

Việc trì hoãn diễn ra sau khi có sự thay đổi 1 phần trong lập trường của Hungary hồi đầu tháng này. Theo đó, đầu tháng 7, Hungary đã đồng ý cho phép EU gửi thư chính thức tới hai quốc gia để khởi động thủ tục mở cụm gia nhập, bao gồm chính sách đối ngoại và an ninh chung, chính sách thương mại và quan hệ với các nước thứ ba.

Tốc độ của quá trình gia nhập cũng đang là chủ đề tranh luận giữa các quốc gia thành viên EU khác. Một số quốc gia thành viên ủng hộ cách tiếp cận theo từng giai đoạn, theo từng nhóm ngành, thay vì mở rộng ra tất cả các cuộc đàm phán trong cùng một thời điểm.

Do chưa đạt được sự đồng thuận, các quốc gia thành viên EU đã nhất trí xem xét lại việc phê duyệt kết quả trong cuộc họp tiếp theo, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 22/7. Đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của nhóm làm việc trước kỳ nghỉ hè và phiên họp tiếp theo dự kiến ​​của EU diễn ra vào ngày 1/9.