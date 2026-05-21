Thủ tướng Israel điện đàm căng thẳng với ông Trump, thúc đẩy nối lại chiến sự Iran

Thứ Năm, 06:43, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng hôm 19/5 về vấn đề chấm dứt xung đột với Iran, trong đó ông Trump bảo vệ tiến trình ngoại giao đang được thúc đẩy.

Trang Axios dẫn lời ba nguồn thạo tin cho biết một nguồn mô tả ông Netanyahu đã ở trạng thái “cực kỳ căng thẳng” trong suốt cuộc trao đổi. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Qatar và Pakistan, cùng các bên trung gian khu vực, xây dựng một đề xuất hòa bình sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Theo Wall Street Journal, ông Netanyahu bày tỏ nghi ngờ về khả năng Iran sẽ tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân và cam kết không tấn công các quốc gia vùng Vịnh. Axios cũng cho biết Thủ tướng Israel mong muốn nối lại chiến dịch quân sự nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran và làm suy yếu chính quyền Tehran.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được, đồng thời cảnh báo Washington sẵn sàng tái triển khai hành động quân sự nếu Iran không thể hiện sự linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ ngày 20/5 cho biết ông “không bao giờ cảm thấy mệt mỏi” trước những diễn biến qua lại giữa Tehran và Washington liên quan tới nỗ lực chấm dứt xung đột tại Iran.

“Tôi không bao giờ thấy mệt mỏi. Điều tôi muốn làm là, nếu tôi có thể ngăn một cuộc chiến bằng cách chờ thêm vài ngày để cứu nhiều người khỏi thiệt mạng thì tôi nghĩ đó là việc rất đáng làm”, ông Trump nói.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông cho biết Mỹ sẽ cho Iran một cơ hội để theo đuổi giải pháp ngoại giao, song đồng thời cảnh báo Washington có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu Tehran không chấp nhận đạt được một thỏa thuận.

Tag: Thủ tướng Israel điện đàm với Trump cuộc chiến Iran nối lại chiến sự đàm phán Mỹ Iran
Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn
Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20/5 cảnh báo, Tehran sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông, nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch.

Nga tiết lộ quan điểm của ban lãnh đạo mới ở Iran về vũ khí hạt nhân
Nga tiết lộ quan điểm của ban lãnh đạo mới ở Iran về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết ban lãnh đạo mới của Iran, cũng như các chính quyền tiền nhiệm, vẫn cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mỹ trừng phạt các thực thể có liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Iran
Mỹ trừng phạt các thực thể có liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Iran

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 19/5 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty đổi ngoại tệ của Iran và 7 công ty khác mà Mỹ cho là bình phong giám sát các giao dịch thay mặt cho các ngân hàng Iran.

