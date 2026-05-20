  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nga tiết lộ quan điểm của ban lãnh đạo mới ở Iran về vũ khí hạt nhân

Thứ Tư, 14:43, 20/05/2026
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết ban lãnh đạo mới của Iran, cũng như các chính quyền tiền nhiệm, vẫn cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 20/5, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh không ai cho rằng Iran cần phải có vũ khí hạt nhân. “Theo lập trường từ trước đến nay của cả các nhà lãnh đạo tiền nhiệm cũng như hiện tại của Iran, nước này không nên sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Ông Ryabkov cho biết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã quy định rõ các nghĩa vụ liên quan và Tehran chưa từng từ bỏ những cam kết đó.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh NPT cũng trao cho Iran quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), bao gồm cả hoạt động làm giàu urani.

Theo ông Ryabkov, quyền này là “không thể bị tước bỏ” và không thể bị diễn giải theo bất kỳ cách nào từ bên ngoài hoặc mang tính cơ hội. “Chỉ người dân Iran mới có quyền quyết định cách thức thực hiện quyền đó dựa trên lợi ích quốc gia của mình”, ông khẳng định.

Phát biểu của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ giữa Tehran và phương Tây, đặc biệt liên quan đến hoạt động làm giàu urani và cơ chế giám sát quốc tế.

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/5: Iran nắm được cách "vô hiệu hóa" đòn tấn công của Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran, nhưng rốt cuộc đã lựa chọn không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến không được lòng người dân nữa. Trong khi đó, Tehran tuyên bố đã nắm được cách vô hiệu hóa chiến thuật quân sự của Lầu Năm Góc.

Mỹ trừng phạt các thực thể có liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Iran

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 19/5 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty đổi ngoại tệ của Iran và 7 công ty khác mà Mỹ cho là bình phong giám sát các giao dịch thay mặt cho các ngân hàng Iran.

Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết Mỹ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran và tiết lộ ông từng chỉ còn “cách một giờ nữa” là ra lệnh không kích trước khi quyết định hoãn.

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

Bài toán lựa chọn của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Vùng Vịnh không thể đứng từ xa quan sát, bởi họ mặc nhiên phải gánh chịu tác động của xung đột. Vì vậy, lựa chọn thực sự không phải là Iran hay Israel, mà là giữa ổn định và giao tranh kéo dài.

