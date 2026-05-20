Nga tiết lộ quan điểm của ban lãnh đạo mới ở Iran về vũ khí hạt nhân

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 20/5, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh không ai cho rằng Iran cần phải có vũ khí hạt nhân. “Theo lập trường từ trước đến nay của cả các nhà lãnh đạo tiền nhiệm cũng như hiện tại của Iran, nước này không nên sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Ông Ryabkov cho biết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã quy định rõ các nghĩa vụ liên quan và Tehran chưa từng từ bỏ những cam kết đó.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh NPT cũng trao cho Iran quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), bao gồm cả hoạt động làm giàu urani.

Theo ông Ryabkov, quyền này là “không thể bị tước bỏ” và không thể bị diễn giải theo bất kỳ cách nào từ bên ngoài hoặc mang tính cơ hội. “Chỉ người dân Iran mới có quyền quyết định cách thức thực hiện quyền đó dựa trên lợi ích quốc gia của mình”, ông khẳng định.

Phát biểu của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh chương trình hạt nhân của Iran tiếp tục là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ giữa Tehran và phương Tây, đặc biệt liên quan đến hoạt động làm giàu urani và cơ chế giám sát quốc tế.