Thời sự quốc tế trưa 27/7: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine ở Bờ Tây

Bão Noul gây mưa diện rộng ở Trung Quốc, Quảng Đông xả đón lũ tại hơn 260 hồ chứa

VOV.VN - Bão Noul, cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực phía đông cửa sông Châu Giang trong gần 10 năm qua, đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, với mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ trên nhiều lưu vực sông, khiến tỉnh Quảng Đông phải khẩn trương xả đón lũ tại hơn 260 hồ chứa.