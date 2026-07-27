Thời sự quốc tế trưa 27/7: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine ở Bờ Tây

Xem thêm: Iran xác nhận vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine cuối cùng sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania, đồng thời khẳng định các tàu chiến cỡ lớn vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga.
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VOV.VN - Đài CNN hôm 27/7 cho biết, số thương vong mà Mỹ hứng chịu trong chiến tranh Iran đã vượt mốc 600 khi Bộ Quốc phòng nước này âm thầm thay đổi cách tính số lượng lính tử vong và bị thương.
VOV.VN - Đài CNN hôm 27/7 cho biết, số thương vong mà Mỹ hứng chịu trong chiến tranh Iran đã vượt mốc 600 khi Bộ Quốc phòng nước này âm thầm thay đổi cách tính số lượng lính tử vong và bị thương.
VOV.VN - Bão Noul, cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực phía đông cửa sông Châu Giang trong gần 10 năm qua, đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, với mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ trên nhiều lưu vực sông, khiến tỉnh Quảng Đông phải khẩn trương xả đón lũ tại hơn 260 hồ chứa.
VOV.VN - Bão Noul, cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực phía đông cửa sông Châu Giang trong gần 10 năm qua, đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, với mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ trên nhiều lưu vực sông, khiến tỉnh Quảng Đông phải khẩn trương xả đón lũ tại hơn 260 hồ chứa.
VOV.VN - Sau gần 2 tuần leo thang căng thẳng với các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp, Mỹ và Iran đã tạm ngừng các hoạt động quân sự ngày thứ 2 liên tiếp. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi, tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao.
VOV.VN - Sau gần 2 tuần leo thang căng thẳng với các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp, Mỹ và Iran đã tạm ngừng các hoạt động quân sự ngày thứ 2 liên tiếp. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi, tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao.