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Thời sự quốc tế trưa 27/7: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine ở Bờ Tây

Thứ Hai, 14:15, 27/07/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 27/7 có các tin tức đáng chú ý: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine, bạo lực Bờ Tây leo thang; Romania bắn hạ chiếc máy bay không người lái thứ ba xâm phạm không phận; Mưa lớn, gió thổi bay người khi bão Noul đổ bộ Trung Quốc; Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược...

Xem thêm: Iran xác nhận vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ

PV/VOV.VN
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