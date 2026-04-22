中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái

Thứ Tư, 06:17, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào đêm qua (21/4), để đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon đang có hiệu lực, cũng như Israel và Lebanon dự kiến có cuộc đàm phán tại Mỹ vào ngày mai (23/4). 

Hezbollah cho biết đã phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công vào một địa điểm quân sự ở miền Bắc Israel là nguồn gốc của các cuộc pháo kích nhằm vào một thị trấn ở miền Nam Lebanon, tuyên bố cuộc tấn công nhằm đáp trả những hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn trắng trợn của Israel, bao gồm các cuộc tấn công vào dân thường và việc phá hủy nhà cửa, làng mạc ở miền Nam Lebanon.

hezbollah tuyen bo tan cong israel bang ten lua va may bay khong nguoi lai hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Lebanon, ông Nabih Berri. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Quốc hội Lebanon, ông Nabih Berri hôm qua cũng tuyên bố, Israel sẽ gặp phải sự kháng cự nếu tiếp tục chiếm đóng miền Nam Lebanon.

Sau khi đạt được lệnh ngừng bắn 10 ngày hôm 16/4, quân đội Israel hôm 18/4 tuyên bố thiết lập “đường ranh giới vàng” ở miền Nam Lebanon, sau đó tiếp tục công bố “bản đồ vùng an ninh tại miền Nam Lebanon”, với đường ranh giới sâu bên trong lãnh thổ Lebanon từ 5-10 km. Bản đồ này cũng bao gồm “khu vực phòng thủ trên biển”.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng, khi Mỹ dự kiến tổ chức cuộc đàm phán cấp đại sứ giữa Israel và Lebanon vào ngày mai, mặc dù vẫn chưa rõ mục tiêu cuộc đàm phán là để gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 10 ngày tại Lebanon, hay mở đường cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel máy bay không người lái lệnh ngừng bắn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump

VOV.VN - Sáng sớm 22/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ, tuyên bố không công nhận bước đi này.

Thu giữ urani Iran: Bài toán khó chưa từng có đối với Mỹ

VOV.VN - Việc vận chuyển và xử lý urani làm giàu của Iran được đánh giá là một trong những thách thức kỹ thuật - chính trị phức tạp nhất từ trước đến nay, song giới chuyên gia cho rằng vẫn có thể thực hiện nếu đạt được một thỏa thuận phù hợp.

Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi phía Tehran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ