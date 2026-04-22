Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon đang có hiệu lực, cũng như Israel và Lebanon dự kiến có cuộc đàm phán tại Mỹ vào ngày mai (23/4).

Hezbollah cho biết đã phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công vào một địa điểm quân sự ở miền Bắc Israel là nguồn gốc của các cuộc pháo kích nhằm vào một thị trấn ở miền Nam Lebanon, tuyên bố cuộc tấn công nhằm đáp trả những hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn trắng trợn của Israel, bao gồm các cuộc tấn công vào dân thường và việc phá hủy nhà cửa, làng mạc ở miền Nam Lebanon.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon, ông Nabih Berri hôm qua cũng tuyên bố, Israel sẽ gặp phải sự kháng cự nếu tiếp tục chiếm đóng miền Nam Lebanon.

Sau khi đạt được lệnh ngừng bắn 10 ngày hôm 16/4, quân đội Israel hôm 18/4 tuyên bố thiết lập “đường ranh giới vàng” ở miền Nam Lebanon, sau đó tiếp tục công bố “bản đồ vùng an ninh tại miền Nam Lebanon”, với đường ranh giới sâu bên trong lãnh thổ Lebanon từ 5-10 km. Bản đồ này cũng bao gồm “khu vực phòng thủ trên biển”.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng, khi Mỹ dự kiến tổ chức cuộc đàm phán cấp đại sứ giữa Israel và Lebanon vào ngày mai, mặc dù vẫn chưa rõ mục tiêu cuộc đàm phán là để gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 10 ngày tại Lebanon, hay mở đường cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.