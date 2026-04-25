Thủ tướng Israel cáo buộc Hezbollah phá hoại lệnh ngừng bắn

Thứ Bảy, 05:38, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel đã bắt đầu một tiến trình để đạt được một nền hòa bình lịch sử giữa Israel và Lebanon, đồng thời cho rằng Hezbollah đang cố gắng phá hoại tiến trình này.


Thủ tướng Israel hôm qua (24/4) cáo buộc Hezbollah phá hoại những nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình với Lebanon. Đây là bình luận đầu tiên của ông Benjamin Netanyahu đưa ra, sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn 3 tuần.

Những bình luận này được đưa ra, khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại làng Deir Aames ở miền Nam Lebanon. Ngôi làng này nằm ngoài “Đường vàng”, ranh giới khu vực mà Israel đang chiếm đóng tại miền Nam Lebanon. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại khu vực này đã khiến 2 người thiệt mạng.

thu tuong israel cao buoc hezbollah pha hoai lenh ngung ban hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: Loey Felipe/UN Photo

Quân đội Israel cũng tuyên bố, đã tiêu diệt 6 thành viên Hezbollah, trong các cuộc giao tranh tại thị trấn Bint Jbeil, ở miền Nam Lebanon vào hôm qua; đồng thời xác nhận 1 máy bay không người lái đã bị Hezbollah bắn hạ tại miền Nam Lebanon trong cùng ngày.

Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon hết hạn vào ngày 16/4, đã được gia hạn 3 tuần. Thông báo gia hạn được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 23/4, sau cuộc đàm phán cấp đại sứ lần thứ hai giữa Lebanon và Israel.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel và Lebanon tiến trình đàm phán gia hạn lệnh ngừng bắn
Tin liên quan

Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ "đèn xanh" từ Mỹ
Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ “đèn xanh” từ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và đang chờ “đèn xanh” từ Mỹ.

Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ “đèn xanh” từ Mỹ

Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran, chờ “đèn xanh” từ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và đang chờ “đèn xanh” từ Mỹ.

Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran
Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran

Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Lebanon muốn gia hạn lệnh ngừng bắn khi Israel tiếp tục tấn công
Lebanon muốn gia hạn lệnh ngừng bắn khi Israel tiếp tục tấn công

VOV.VN - Ngày 22/4, Israel đã tiến hành tấn công vào khu vực phía Đông Lebanon, một ngày trước cuộc đàm phán giữa nước này và Lebanon dự kiến diễn ra tại Mỹ, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày đang diễn ra.

Lebanon muốn gia hạn lệnh ngừng bắn khi Israel tiếp tục tấn công

Lebanon muốn gia hạn lệnh ngừng bắn khi Israel tiếp tục tấn công

VOV.VN - Ngày 22/4, Israel đã tiến hành tấn công vào khu vực phía Đông Lebanon, một ngày trước cuộc đàm phán giữa nước này và Lebanon dự kiến diễn ra tại Mỹ, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày đang diễn ra.

