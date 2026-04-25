Thủ tướng Israel cáo buộc Hezbollah phá hoại lệnh ngừng bắn



Thủ tướng Israel hôm qua (24/4) cáo buộc Hezbollah phá hoại những nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình với Lebanon. Đây là bình luận đầu tiên của ông Benjamin Netanyahu đưa ra, sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn 3 tuần.

Những bình luận này được đưa ra, khi quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại làng Deir Aames ở miền Nam Lebanon. Ngôi làng này nằm ngoài “Đường vàng”, ranh giới khu vực mà Israel đang chiếm đóng tại miền Nam Lebanon. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại khu vực này đã khiến 2 người thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: Loey Felipe/UN Photo

Quân đội Israel cũng tuyên bố, đã tiêu diệt 6 thành viên Hezbollah, trong các cuộc giao tranh tại thị trấn Bint Jbeil, ở miền Nam Lebanon vào hôm qua; đồng thời xác nhận 1 máy bay không người lái đã bị Hezbollah bắn hạ tại miền Nam Lebanon trong cùng ngày.

Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon hết hạn vào ngày 16/4, đã được gia hạn 3 tuần. Thông báo gia hạn được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 23/4, sau cuộc đàm phán cấp đại sứ lần thứ hai giữa Lebanon và Israel.