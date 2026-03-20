Thủ tướng Israel tuyên bố chiến thắng Iran

Thứ Sáu, 06:17, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 19/3, tại cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên được tổ chức sau nhiều ngày xung đột, Thủ tướng Israel khẳng định, nước này và Mỹ đang chiến thắng trong cuộc chiến chống Iran.

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Jerusalem vào ngày thứ 20 của xung đột, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel và Mỹ đang chiến thắng trong cuộc chiến với Iran. Theo đó, chiến dịch tác chiến hiệp đồng chặt chẽ gần 3 tuần qua giữa Israel và Mỹ, đã khiến Iran bị tàn phá và không còn khả năng làm giàu urani hay chế tạo tên lửa đạn đạo.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel khẳng định, chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp tục được tiến hành bởi “còn nhiều việc cần làm”. Ông Netanyahu cũng không loại bỏ khả năng sẽ tấn công bộ binh vào Iran, dù từ chối tiết lộ thông tin liên quan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters).

Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran sáng 28/2, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Iran. Trước đó, tháng 6/2025, với cùng lí do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel và Mỹ cũng đã tấn công vào Iran, khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài 12 ngày đêm.

Theo một số báo cáo, chiến dịch tập kích gần 3 tuần qua của Mỹ và Israel vào Iran, đã khiến hơn 1.400 người chết, gần 18.000 người bị thương và hơn 3,2 triệu người phải đi sơ tán. Hơn 20.000 công trình dân sự, trong đó có nhiều trường học, bệnh viện, hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng…bị phá hủy hoặc hư hại. Phân tích mới đây của Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên hợp quốc cảnh báo, nếu xung đột kéo dài đến tháng 6/2026, thế giới sẽ có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt nạn đói trầm trọng.

Israel thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran

VOV.VN - Ngày 19/3 - ngày thứ 20 của cuộc chiến tranh Trung Đông, Iran phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa dồn dập nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Ở chiều ngược lại, quân đội Israel tuyên bố đã thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran, phá hủy hơn 60% bệ phóng tên lửa của quốc gia đối địch.

Bá Thi/VOV-Cairo
Nóng thế giới ngày 20/3: Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 20/3/2026): Mỹ dọa phá hủy mỏ khí lớn nhất thế giới nếu Iran tiếp tục tấn công Qatar; Washington cân nhắc tăng quân tới Trung Đông; Saudi Arabia bảo lưu quyền tấn công Iran…

Iran tấn công dữ dội vào Israel và các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Ngày 19/3, ngày thứ 20 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục phản kháng mạnh mẽ, mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào cả Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ.

Toàn cảnh quốc tế trưa 19/3: Iran tấn công tổng lực các mục tiêu của Mỹ và Israel

VOV.VN - Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã "san phẳng" hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel trong đợt trả đũa thứ 62, sử dụng tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái với quy mô lớn chưa từng có.

