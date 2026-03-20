Thủ tướng Israel tuyên bố chiến thắng Iran

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Jerusalem vào ngày thứ 20 của xung đột, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel và Mỹ đang chiến thắng trong cuộc chiến với Iran. Theo đó, chiến dịch tác chiến hiệp đồng chặt chẽ gần 3 tuần qua giữa Israel và Mỹ, đã khiến Iran bị tàn phá và không còn khả năng làm giàu urani hay chế tạo tên lửa đạn đạo.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel khẳng định, chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp tục được tiến hành bởi “còn nhiều việc cần làm”. Ông Netanyahu cũng không loại bỏ khả năng sẽ tấn công bộ binh vào Iran, dù từ chối tiết lộ thông tin liên quan.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran sáng 28/2, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Iran. Trước đó, tháng 6/2025, với cùng lí do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Israel và Mỹ cũng đã tấn công vào Iran, khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài 12 ngày đêm.

Theo một số báo cáo, chiến dịch tập kích gần 3 tuần qua của Mỹ và Israel vào Iran, đã khiến hơn 1.400 người chết, gần 18.000 người bị thương và hơn 3,2 triệu người phải đi sơ tán. Hơn 20.000 công trình dân sự, trong đó có nhiều trường học, bệnh viện, hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng…bị phá hủy hoặc hư hại. Phân tích mới đây của Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên hợp quốc cảnh báo, nếu xung đột kéo dài đến tháng 6/2026, thế giới sẽ có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt nạn đói trầm trọng.