Vận động người dân không cản trở thi công mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm, có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Tường cho biết, trong tháng 1/2026, địa phương đã tổ chức bảo vệ thi công, bàn giao mặt bằng để đơn vị triển khai san lấp thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến chiều 9/3/2026, khoảng 50 công dân trước đây sống tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn cũ, nay thuộc xã Đông Sơn đã tụ tập tại khu vực thi công (vị trí 4), cản trở phương tiện, yêu cầu dừng thi công và đề nghị bồi thường diện tích nằm trong phạm vi dự án.

Khu vực triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, giải thích cơ chế, chính sách và các quy định pháp lý liên quan, nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đến 14h ngày 27/3/2026, 18 người dân tiếp tục cản trở hoạt động thi công, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp với chính quyền xã Đông Sơn, các cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức nhiều cuộc họp, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân.

Tại các buổi làm việc, cơ quan chức năng đã giải thích cụ thể các nội dung kiến nghị, thông tin đầy đủ các vấn đề liên quan cơ chế, chính sách bồi thường. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn tiếp tục yêu cầu bồi thường phần diện tích nằm ngoài mặt bằng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ năm 1998, đồng thời cản trở thi công. Việc tụ tập đông người kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương và tiến độ triển khai dự án.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trân, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, quá trình triển khai các dự án lớn, nhất là tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án của Tập đoàn Hòa Phát phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài qua nhiều giai đoạn, với cơ chế, chính sách bồi thường thay đổi, dẫn đến phát sinh kiến nghị của người dân. Một số dự án triển khai qua nhiều thời kỳ với mức hỗ trợ khác nhau, người dân so sánh, phát sinh ý kiến, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Trân kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ngành xác định giá đất, hoàn thiện cơ chế bồi thường phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực triển khai dự án, góp phần ổn định tình hình.

"Chúng tôi phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi mới có thể bảo vệ được hiện trường thi công, đưa bà con về. Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu đang rất nóng. Ngay cả xây dựng dự án của Tập đoàn Hòa Phát khi triển khai dự án mới cũng phải tập trung liên tục. Tất nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhiều cơ chế, chính sách qua các thời kỳ có điều chỉnh, thay đổi nên tình hình của xã Vạn Tường rất phức tạp", ông Nguyễn Ngọc Trân nói.

Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn làm chủ đầu tư, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Dự án nâng cấp giai đoạn 2 đã được Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư từ năm 2023 với tổng diện tích sử dụng hơn 50 héc ta. Trong đó, 10 héc ta nằm trong phạm vi hiện hữu của nhà máy và hơn 40 héc ta mở rộng ngoài hàng rào.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo kế hoạch, từ tháng 1 đến tháng 10/2026, dự án triển khai công tác san lấp mặt bằng; trong quý IV/2026 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công các hạng mục chính. Đến năm 2028, các hạng mục công trình cơ bản hoàn thành. Mục tiêu của dự án là nâng công suất chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện hữu từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày, sản xuất nhiên liệu đạt tiêu chuẩn Euro V, đa dạng hóa nguồn dầu thô và bảo đảm nguồn cung ổn định. Sau khi hoàn thành, sản lượng các sản phẩm chính của nhà máy dự kiến tăng đáng kể. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng. Đây là hạng mục có vai trò quan trọng, tạo mặt bằng ổn định, đồng bộ để triển khai các công trình, hạng mục chính của dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, UBND tỉnh cùng với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thi công dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

“UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng theo dõi, chỉ đạo sát sao đối với trường hợp các hộ dân ngăn cản dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mở rộng. Hiện có khoảng 20 hộ dân đòi hỏi liên quan đến việc bồi thường từ cách đây mấy chục năm. Tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với chính quyền cấp xã xử lý; nội dung này diễn ra liên tục từ trước Tết đến nay, không phải chỉ mới phát sinh. Khi có vấn đề phát sinh đến đâu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo địa phương phối hợp xử lý đến đó”, ông Đỗ Tâm Hiển cho biết thêm.