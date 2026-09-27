Thủ tướng Mông Cổ thăm Nhật Bản, tăng cường quan hệ song phương

Thủ tướng Mông Cổ bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản

Theo kế hoạch, trong thời gian chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral sẽ có cuộc hội đàm với bà Takaichi Sanae - Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 29/9. Đây là lần đầu tiên ông Uchral và bà Takaichi có một cuộc hội đàm chính thức. Tại đây, một loạt các lĩnh vực hợp tác, bao gồm kinh tế và an ninh, dự kiến ​​sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral (Ảnh Jiji Press).

Nhật Bản luôn coi Mông Cổ là một đối tác khu vực quan trọng, cùng chia sẻ các giá trị và nguyên tắc như tự do, dân chủ và pháp quyền. Hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên tầm “Đối tác chiến lược đặc biệt” vào năm 2022 và chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nyam-Osor Uchral được kỳ vọng ​​sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 3/9 vừa qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã thăm Mông Cổ và có cuộc hội đàm với bà Batmunkh Battsetseg – Ngoại trưởng Mông Cổ. Hai người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước cũng đã nhất trí thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực an ninh và trí tuệ nhân tạo (AI).