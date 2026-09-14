Trung Quốc - Nga - Mông Cổ diễn tập chung “Hợp tác biên phòng 2026”



Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 14/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân cho biết, cuộc diễn tập tập trung vào phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động trinh sát phá hoại tại khu vực biên giới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân. (Ảnh: Mạng Bộ Quốc phòng Trung Quốc)

Trong diễn tập, ba bên đã triển khai các nội dung như phối hợp lập kế hoạch, phối hợp tìm kiếm, phối hợp đấu tranh và bắt giữ, cũng như phối hợp chuyển giao đối tượng. Các lực lượng ba nước đã sử dụng nhiều phương tiện, trang bị kiểm soát biên giới hiện đại, không người lái và thông minh, nhằm cùng xây dựng hàng rào an ninh biên giới đa tầng vững chắc.

Sau diễn tập, ba bên đã trao đổi về kỹ thuật cưỡi ngựa quân sự, vượt địa hình chướng ngại, cũng như kỹ năng sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm, nhận diện, truy dấu và bắt giữ mục tiêu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh: “Đây là lần thứ hai lực lượng biên phòng Trung Quốc, Nga và Mông Cổ tổ chức chuỗi huấn luyện chung này; đánh dấu hợp tác biên phòng ba bên đã chuyển từ “giai đoạn khởi đầu, mang tính thăm dò” sang giai đoạn “hội nhập sâu sắc”. Qua đó, ba bên tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó tình huống đột xuất, duy trì hòa bình, ổn định khu vực biên giới, đồng thời làm sâu sắc tình hữu nghị truyền thống và hợp tác thực chất”.