Tạo dựng hành lang thể chế, đưa quan hệ với Hàn Quốc và Mông Cổ đi vào thực chất

Thông qua hơn 30 cuộc tiếp xúc, trao đổi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đối tác, các bên đã rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận, cam kết cấp cao đã được thông qua trên tất cả các lĩnh vực; từ đó xác định các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và đưa ra các hướng đi rõ rệt trong từng lĩnh vực hợp tác.

Hàn Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo

Là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik sau khi nhậm chức, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại Hàn Quốc đã có những dấu ấn đặc biệt, đưa ra định hướng mới cho giai đoạn hợp tác tiếp theo của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook

Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đã nhất trí triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Điều quan trọng, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok tin rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là cơ hội để quan hệ hai nước ngày càng gắn bó, sâu sắc hơn: "Hợp tác giữa hai nước thời gian tới không chỉ dừng ở đầu tư và giáo dục mà sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng và các ngành công nghiệp tương lai. Hai bên đã trao đổi về việc trong tháng 11 tổ chức tại Quốc hội Việt Nam một diễn đàn khoa học - công nghệ với sự tham gia của khoảng 200 lưu học sinh, thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc. Đây sẽ là một hoạt động thiết thực nhằm mở rộng giao lưu giữa thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai nước".

Một hoạt động quan trọng khác tại xứ sở Kim Chi, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ các thành viên của mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc. Cho dù cuộc gặp chỉ kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ nhưng thực sự chất lượng khi các kinh nghiệm, tâm huyết của các thành viên được chuyển hóa thành hướng đi cụ thể cho Việt Nam.

Tại đây Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đặt hàng các thành viên: "Chúng tôi rất tin tưởng các bạn trong việc chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ, thương mại hóa công nghệ; từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Thứ ba, chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết về nhu cầu nguồn lực cụ thể".

Tiến sĩ Đinh Tuấn Anh, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc - ViNK bày tỏ đặc biệt ấn tượng khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn định vị vai trò của mạng lưới là “cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước”. Cách đặt vấn đề này đã đưa vai trò của cộng đồng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài từ một nguồn tri thức đơn thuần trở thành một kênh kết nối và chuyển giao thực sự.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rất rõ nhiệm vụ chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, trước hết là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Việc chuyển giao không thể chỉ dừng ở chia sẻ kinh nghiệm mà phải được chuyển hóa thành những mô hình cụ thể, những đề xuất về cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Theo tôi, đó là yêu cầu về một quá trình chuyển giao có địa chỉ, có mục tiêu và có sản phẩm đầu ra rõ ràng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và các tập đoàn đều bày mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới: "Đối với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính, chúng tôi sẽ triển khai các kết luận của Chủ tịch Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các nhà đầu tư, các trí thức, giáo sư và nhà khoa học để tăng cường kết nối, tạo điều kiện để họ đóng góp, làm việc và đầu tư tại Việt Nam một cách hiệu quả".

Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt nhận được sự quan tâm của truyền thông nước này. Hãng Thông tấn Yonhap News dẫn lại lời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik đánh giá Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Hàn Quốc trong ASEAN, trên nhiều phương diện từ thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân. Việc Chủ tịch Quốc hội hai nước thăm lẫn nhau trong vòng một năm là minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Hàn Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, chi tiết này cho thấy ngoại giao nghị viện đang trở thành một kênh quan trọng để duy trì và làm sâu sắc nền tảng chính trị, làm mới động lực kinh tế và xây dựng nền tảng xã hội cho quan hệ lâu dài, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ những lợi ích song phương đã được xác lập sang việc cùng tạo dựng những động lực phát triển mới.

Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam - Mông Cổ lên một tầm cao mới

Mông Cổ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên sang thăm sau 23 năm bằng những nghi lễ ngoại giao trang trọng, ấm cúng. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt nhấn mạnh, trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Còn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Quốc hội Mông Cổ thông qua các hoạt động nghị viện góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã thăm Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ

Trên tinh thần đó, hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng cần tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước nhằm sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD.

Đặc biệt tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Byambatsogt ký mới Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước đồng thời chứng kiến Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Theo tờ UB Post của Mông Cổ dẫn lời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hai bản ghi nhớ được ký kết, các thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý và thể chế vững chắc hơn cho hợp tác nghị viện; đồng thời đề xuất thông qua một kế hoạch hành động chung để thực hiện các bản ghi nhớ đến năm 2028 vào cuối năm nay, nhằm đưa hợp tác nghị viện song phương lên một tầm cao mới.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, bản bản ghi nhớ giữa Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ có nhiều nội dung toàn toàn diện: "Trong đó nhấn mạnh việc ký kết trao đổi về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ với nhau trong hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt là việc trao đổi đoàn cấp cao rồi các Ủy ban, rồi Hội Nghị sĩ giữa hai Quốc hội với nhau, không chỉ trao đổi trực tiếp mà còn trao đổi trực tuyến và nhiều hình thức trao đổi khác".

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa nhận định, Việt Nam và Mông Cổ còn nhiều dư địa để hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, phát triển số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và công nghệ..., kỳ vọng thông qua các chuyến thăm sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn: "Để mở rộng hợp tác giữa hai nước, vai trò của cơ quan lập pháp là hết sức quan trọng. Đặc biệt, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam và Việt Nam - Mông Cổ cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối. Thông qua tăng cường trao đổi, giao lưu giữa các nghị sĩ và phối hợp giữa hai Quốc hội, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ có những đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn".

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Hàn Quốc và Mông Cổ đã góp phần củng cố quan hệ chính trị, đặc biệt là phát huy hiệu quả vai trò của ngoại giao nghị viện.

"Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Hàn Quốc và Mông Cổ đều đánh giá rất cao vai trò, vị thế, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, cũng như các biện pháp cải cách gần đây của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển thời gian tới. Các nhà lãnh đạo mà Chủ tịch Quốc hội gặp đều nhận thấy vai trò rất quan trọng của Quốc hội các nước trong việc cùng đồng hành, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hàn Quốc và Đối tác Toàn diện với Mông Cổ ngày càng thực chất, đem lại hiệu quả thiết thực hơn cho người dân và doanh nghiệp", Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Để biến các cam kết, thỏa thuận đạt được thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, thời gian tới, Quốc hội còn cần phát huy vai trò giám sát quá trình triển khai các thỏa thuận, cam kết; từ đó kịp thời nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh. Việc thể chế hóa và thực thi phải trở thành ưu tiên hàng đầu, đưa các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đi vào chiều sâu, mang lại kết quả cụ thể.