Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến thăm Mông Cổ

Chiều 11/9, chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Thủ đô Ulaanbaatar, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Trọng tâm của chuyến thăm là Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại Quảng trường Cung Nhà nước ở thủ đô Ulaanbaatar do Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân chủ trì, tiếp đó là hội đàm chính thức giữa hai Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Một trong những nội dung nổi bật được hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất là phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Hai bên đặt mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; mở rộng thị trường cho hàng hóa thế mạnh của mỗi nước; thúc đẩy ký mới Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Mông Cổ; tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối giao thông, logistics, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước; đồng thời chứng kiến lãnh đạo Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Mông Cổ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo thêm khuôn khổ để thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trong giai đoạn mới.

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Mông Cổ, Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osor Uchral, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng hơn với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định: "Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản" để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mông Cổ.

Hai bên thống nhất thúc đẩy các lĩnh vực còn nhiều dư địa như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, du lịch; tăng cường kết nối hàng không, logistics; nghiên cứu cơ chế vận tải ba bên Việt Nam - Mông Cổ - Trung Quốc nhằm giảm những trở ngại về địa lý và tạo thuận lợi hơn cho trao đổi hàng hóa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa, đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai Quốc hội, đồng thời kết nối cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đưa hợp tác nghị viện gắn chặt hơn với những lợi ích thiết thực của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sinh động của tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ.

Trong chương trình chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cũng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đồng thời là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Cũng trong chuyến thăm, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga đã gặp Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gantsetseg Tsendsuren. Cuộc gặp trong không khí thân tình tiếp tục góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; đồng thời mở thêm những hướng hợp tác thực chất về thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, năng lượng, khoa học - công nghệ và du lịch.

Quan trọng hơn, chuyến thăm góp phần chuyển những định hướng lớn của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ thành các chương trình hợp tác cụ thể, qua đó tạo thêm xung lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững.