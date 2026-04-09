Israel oanh tạc dữ dội tại Lebanon khiến hơn 200 người thiệt mạng

Thứ Năm, 07:04, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn, Israel ngày 8/4 đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhất vào Lebanon, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương.

Những vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển Thủ đô Beirut của Lebanon, khi quân đội Israel tuyên bố đã phát động cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trong suốt cuộc xung đột. Hơn 100 trung tâm chỉ huy và địa điểm quân sự của Hezbollah đã bị nhắm mục tiêu tại Thủ đô Beirut, thung lũng Bekaa ở phía Đông Lebanon và miền Nam Lebanon.

Israel cũng tiếp tục đe dọa phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở miền Nam Lebanon. Sáu cây cầu bắc qua con sông này đã bị Israel phá hủy trong những ngày qua.

Xe tăng Israel sát biên giới Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương, gây ra sự hoảng loạn cho dân thường, đặc biệt là tại Thủ đô Beirut.

Hezbollah đã ngừng các cuộc tấn công vào quân đội Israel từ đêm 7/4, sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công của Israel trong ngày 8/4, khiến lực lượng này tuyên bố sẽ đáp trả trước “các vụ thảm sát” do Israel gây ra.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Israel tiếp tục tấn công Lebanon.

Hiện có những bất đồng về việc Lebanon có nằm trong lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Mỹ và Iran hay không. Pakistan - quốc gia trung gian hòa giải và Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn bao gồm việc ngừng bắn tại Lebanon, trong khi Mỹ và Israel coi đây là một cuộc xung đột riêng biệt.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel thiệt mạng lệnh ngừng bắn tấn công Lebanon xung đột Trung Đông
Israel: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm xung đột tại Lebanon
VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran không áp dụng đối với cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng thời đặt ra các điều kiện cụ thể đối với Tehran.

Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau, hàng loạt còi báo động vang lên ở Vùng Vịnh
VOV.VN - Một quan chức quân sự giấu tên cho biết Israel vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong khi nhiều quốc gia Vùng Vịnh ghi nhận các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc
VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

