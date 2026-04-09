Israel oanh tạc dữ dội tại Lebanon khiến hơn 200 người thiệt mạng

Những vụ nổ liên tiếp đã làm rung chuyển Thủ đô Beirut của Lebanon, khi quân đội Israel tuyên bố đã phát động cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trong suốt cuộc xung đột. Hơn 100 trung tâm chỉ huy và địa điểm quân sự của Hezbollah đã bị nhắm mục tiêu tại Thủ đô Beirut, thung lũng Bekaa ở phía Đông Lebanon và miền Nam Lebanon.

Israel cũng tiếp tục đe dọa phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani ở miền Nam Lebanon. Sáu cây cầu bắc qua con sông này đã bị Israel phá hủy trong những ngày qua.

Xe tăng Israel sát biên giới Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương, gây ra sự hoảng loạn cho dân thường, đặc biệt là tại Thủ đô Beirut.

Hezbollah đã ngừng các cuộc tấn công vào quân đội Israel từ đêm 7/4, sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công của Israel trong ngày 8/4, khiến lực lượng này tuyên bố sẽ đáp trả trước “các vụ thảm sát” do Israel gây ra.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Israel tiếp tục tấn công Lebanon.

Hiện có những bất đồng về việc Lebanon có nằm trong lệnh ngừng bắn vừa đạt được giữa Mỹ và Iran hay không. Pakistan - quốc gia trung gian hòa giải và Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn bao gồm việc ngừng bắn tại Lebanon, trong khi Mỹ và Israel coi đây là một cuộc xung đột riêng biệt.