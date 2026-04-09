Mỹ tuyên bố tiếp tục giao tranh nếu không đạt thỏa thuận với Iran

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 8/4, Tướng Dan Caine nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn hiện nay chỉ là một khoảng dừng tạm thời, và lực lượng Mỹ vẫn ở trạng thái sẵn sàng cao để tiếp tục hành động “với tốc độ và độ chính xác” như đã thể hiện trong 38 ngày giao tranh vừa qua.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận tạm dừng chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran ngay trước thời hạn do chính ông đặt ra, đồng thời mở đường cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao mới. Dự kiến, các quan chức Mỹ và Iran dự kiến gặp nhau tại Pakistan trong tuần này để thảo luận về khả năng đạt một thỏa thuận rộng hơn, dù các điều khoản cụ thể vẫn còn chưa rõ ràng.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mô tả Iran đã bị thiệt hại nặng về quân sự và hầu như không còn lựa chọn nào ngoài việc thương lượng. Ông cùng Tướng Caine cho biết, Mỹ đã phá hủy phần lớn năng lực phòng không, một tỷ lệ lớn hạm đội hải quân chính quy và nhiều cơ sở sản xuất vũ khí của Iran.

Tuy nhiên, tình hình trên thực địa vẫn rất mong manh, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, các cuộc tấn công và trả đũa lẻ tẻ vẫn tiếp diễn tại khu vực, trong đó có các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở vùng Vịnh.