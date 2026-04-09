中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tuyên bố tiếp tục giao tranh nếu không đạt thỏa thuận với Iran

Thứ Năm, 06:37, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, ngày 8/4 tuyên bố quân đội Mỹ vẫn sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến nếu tiến trình đàm phán với Iran thất bại.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 8/4, Tướng Dan Caine nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn hiện nay chỉ là một khoảng dừng tạm thời, và lực lượng Mỹ vẫn ở trạng thái sẵn sàng cao để tiếp tục hành động “với tốc độ và độ chính xác” như đã thể hiện trong 38 ngày giao tranh vừa qua.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận tạm dừng chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran ngay trước thời hạn do chính ông đặt ra, đồng thời mở đường cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao mới. Dự kiến, các quan chức Mỹ và Iran dự kiến gặp nhau tại Pakistan trong tuần này để thảo luận về khả năng đạt một thỏa thuận rộng hơn, dù các điều khoản cụ thể vẫn còn chưa rõ ràng.

my tuyen bo tiep tuc giao tranh neu khong dat thoa thuan voi iran hinh anh 1
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mô tả Iran đã bị thiệt hại nặng về quân sự và hầu như không còn lựa chọn nào ngoài việc thương lượng. Ông cùng Tướng Caine cho biết, Mỹ đã phá hủy phần lớn năng lực phòng không, một tỷ lệ lớn hạm đội hải quân chính quy và nhiều cơ sở sản xuất vũ khí của Iran.

Tuy nhiên, tình hình trên thực địa vẫn rất mong manh, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, các cuộc tấn công và trả đũa lẻ tẻ vẫn tiếp diễn tại khu vực, trong đó có các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở vùng Vịnh.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ-Iran xung đột Trung Đông đàm phán với Iran lệnh ngừng bắn Tướng Dan Caine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thế giới tạm thở phào khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn?

VOV.VN - Các nhân vật theo đường lối cứng rắn với Iran tại Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có đang lựa chọn cách tiếp cận đúng đắn hay không.

VOV.VN - Các nhân vật theo đường lối cứng rắn với Iran tại Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có đang lựa chọn cách tiếp cận đúng đắn hay không.

Mỹ xem xét rút quân ra khỏi một số nước NATO không ủng hộ cuộc chiến Iran

VOV.VN - Chính quyền Mỹ hiện đang xem xét một kế hoạch rút quân ra Mỹ đang đồn trú ra khỏi một số quốc gia NATO không ủng hộ Washington trong cuộc chiến với Iran đồng thời tái bố trí lực lượng tới các nước ủng hộ.

VOV.VN - Chính quyền Mỹ hiện đang xem xét một kế hoạch rút quân ra Mỹ đang đồn trú ra khỏi một số quốc gia NATO không ủng hộ Washington trong cuộc chiến với Iran đồng thời tái bố trí lực lượng tới các nước ủng hộ.

Lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ ngay ngày đầu tiên

VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, lệnh ngừng bắn vừa đạt được và có hiệu lực sáng 8/4 giữa Mỹ và Iran, đã lập tức đối mặt nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng, khi các cuộc tấn công ác liệt tiếp tục được ghi nhận ở cả Iran, các nước vùng Vịnh và đặc biệt là tại chiến trường Lebanon.

VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, lệnh ngừng bắn vừa đạt được và có hiệu lực sáng 8/4 giữa Mỹ và Iran, đã lập tức đối mặt nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng, khi các cuộc tấn công ác liệt tiếp tục được ghi nhận ở cả Iran, các nước vùng Vịnh và đặc biệt là tại chiến trường Lebanon.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ