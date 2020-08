Thủ tướng New Zealand đáp trả ông Trump về chỉ trích để Covid-19 tái bùng phát

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 18/8 đã phản bác lại Tổng thống Donald Trump vì ông cho rằng đất nước của bà đang trải qua một “đợt gia tăng đột biến” về số ca mắc Covid-19. Bà Ardern cho rằng, đây là những nhận xét “sai lầm nghiêm trọng”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters

Trong cuộc vận động tranh cử ở bang Minnesota hôm 17/8, ông Trump nói rằng, quốc gia Thái Bình Dương với 5 triệu dân đang bị ảnh hưởng bởi một đợt bùng phát Covid-19 “khủng khiếp”, khi trước đó New Zealand đã thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh với 102 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.



“Bạn thấy điều gì đang xảy ra ở New Zealand chứ? Họ đánh bại nó, giống như tin tức trang nhất, họ đánh bại nó vì họ muốn cho tôi thấy điều gì đó. Sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở New Zealand thật khủng khiếp. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra”, Tổng thống Trump nói.

Bà Ardern cho biết, không nên so sánh giữa số ít các ca mắc bệnh mới mỗi ngày ở New Zealand với hàng chục nghìn trường hợp ở Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng bất cứ ai theo dõi tình hình đại dịch Covid-19 trên toàn cầu sẽ dễ dàng nhận thấy 9 ca mắc bệnh mới trong một ngày ở New Zealand không thể so được với hàng chục nghìn ca nhiễm virus ở Mỹ và trên thực tế cũng không nên so sánh với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới”, bà Ardern nói với phóng viên.

“Rõ ràng đó là một nhận xét sai lầm nghiêm trọng”, Thủ tướng Ardern phản bác lại những chỉ trích của ông Trump.

“Chúng tôi vẫn là một trong những quốc gia ứng phó trước dịch Covid-19 tốt nhất trên thế giới và chúng tôi tiếp tục tập trung làm việc để duy trì điều này”, bà Ardern nhấn mạnh.

Ngày 18/8, New Zealand ghi nhận thêm 13 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 1.643 ca. Số ca tử vong do dịch bệnh ở nước này đến nay là 22.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên 100.000 người ở New Zealand là khoảng 0,44, một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới do nước này đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ngay từ khi đại dịch mới bùng phát. Trong khi đó, Mỹ có tỷ lệ tử vong do dịch bệnh là 5,21 trên 100.000 người, một trong những con số cao nhất trên thế giới.

New Zealand từng được cộng đồng quốc tế đánh giá là ứng phó tốt trước Covid-19 so với phần lớn các quốc gia khác. Tuy nhiên, sự trở lại đột ngột của virus SARS-CoV-2 vào tuần trước ở Auckland đã khiến chính phủ phải gia hạn lệnh phong tỏa đối với 1,7 triệu cư dân của thành phố cho đến ngày 26/8. Các quy tắc giãn cách xã hội cũng được thực hiện ở các thị trấn và thành phố khác.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, nhưng giới chức ngày 18/8 đã loại trừ khả năng tái bùng dịch do lây truyền từ các mặt hàng thực phẩm đông lạnh hay vận chuyển hàng hóa.

“Có lẽ giờ đây khả năng lây truyền virus qua con đường này đã bị loại bỏ khỏi cuộc điều tra của chúng tôi”, Giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield cho biết./.