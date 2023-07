Thủ tướng New Zealand Hipkins: Mối quan hệ với Trung Quốc là phức tạp nhất

Trước khi lên đường đến Litva với tư cách là khách mời tham gia Hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã có bài phát biểu trước quốc hội nước này về chính sách đối ngoại.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins. Ảnh: NZ Herald.

Trong diễn văn đó, Thủ tướng Chris Hipkins khẳng định, trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách và toàn cầu có nhiều yếu tố bất định, chính sách đối ngoại của New Zealand sẽ tập trung vào phục hồi kinh tế, vào các thị trường của nước này.

Thủ tướng Chris Hipkins cho hay Australia là đồng minh thân thiết, Mỹ là đối tác lâu dài và Trung Quốc là mối quan hệ phức tạp nhất của nước này.

Thủ tướng Hipkins cho biết Trung Quốc vừa là đối tác thương mại lớn nhất, là điểm đến của 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu của New Zealand và là nơi cung cấp nguồn khách du lịch và sinh viên quốc tế quan trọng song giữa hai nước cũng tồn tại các khác biệt.

Tuy vậy, ông Hipkins nói, New Zealand không vì thế mà bỏ qua các khác biệt, nước này chọn cách thảo luận “cởi mở và trung thực” với Trung Quốc về những khác biệt này.

“Rõ ràng New Zealand và Trung Quốc có quan điểm khác nhau trong một số vấn đề. Hai nước không chia sẻ các giá trị truyền thống về dân chủ như giữa New Zealand với Australia, Anh và Mỹ. Quan điểm khác nhau trong vấn đề nhân quyền là một lĩnh vực mà hai nước không có tiếng nói chung. Và trong vấn đề toàn cầu, chúng ta bày tỏ sự lo ngại về sự quyết đoán của Trung Quốc trong một loạt các vấn đề. Tuy vậy New Zealand có quyền lựa chọn và chính phủ New Zealand đã lựa chọn cách thức tham gia cởi mở và trung thực”.

Thủ tướng Chris Hipkins cũng cho biết sẽ tiếp tục tập trung các nỗ lực cải thiện quan hệ với Thái Bình Dương, trong đó biến đổi khí hậu là một nội dung trọng tâm.

Với khu vực Đông Nam Á, Thủ tướng Chris Hipkins cho rằng, việc củng cố quan hệ với khu vực này có vai trò quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của New Zealand.

Thủ tướng Chris Hipkins cho biết: Chính phủ nước này sẽ tiếp tục thực thi “chính sách đối ngoại độc lập” song điều này không có nghĩa là New Zealand sẽ “trung lập” và “không phải là người ngoài cuộc”, New Zealand “có lộ trình riêng của mình và sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia”.