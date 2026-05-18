Thủ tướng Nhật Bản và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hội kiến

Mở đầu cuộc gặp, Thủ tướng Takaichi hoan nghênh chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Thư ký António Guterres và bày tỏ sự vui mừng khi Hội nghị Điều phối của Ban Chấp hành Hệ thống Liên Hợp Quốc (CEB) được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản và cũng là lần đầu tiên ở châu Á, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Thư ký LHQ António Manuel de Oliveira Guterres. Ảnh: Jiji Press

Bà Takaichi cũng nhấn mạnh “trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn, việc Liên Hợp Quốc hợp tác, đoàn kết thay vì chia rẽ là quan trọng hơn bao giờ hết, và sự ủng hộ vững chắc của Nhật Bản đối với chủ nghĩa đa phương lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm vẫn không thay đổi”.

Thủ tướng Takaichi còn nhấn mạnh sự cần thiết của cải cách Liên Hợp Quốc, bao gồm cải cách Hội đồng Bảo an và Sáng kiến ​​UN80, đồng thời bày tỏ ý định tiếp tục đóng góp và hợp tác với các nỗ lực hướng tới Liên Hợp Quốc, bao gồm việc duy trì và tăng cường pháp quyền, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Về phần mình, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ sự cảm ơn đối với những đóng góp của Nhật Bản cho Liên Hợp Quốc, bày tỏ sự cảm kích về những ủng hộ của Nhật Bản đối với các hoạt động của Liên Hợp Quốc và truyền đạt những nỗ lực hướng tới cải cách Liên Hợp Quốc cũng như kỳ vọng dành cho Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục hợp tác về các chính sách đối với Triều Tiên, bao gồm vấn đề hạt nhân - tên lửa và tình hình Trung Đông.