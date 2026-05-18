  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hội kiến

Thứ Hai, 20:19, 18/05/2026
VOV.VN - Tối 18/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đang ở thăm Nhật Bản đã có cuộc hội kiến tại Tokyo.

Mở đầu cuộc gặp, Thủ tướng Takaichi hoan nghênh chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Thư ký António Guterres và bày tỏ sự vui mừng khi Hội nghị Điều phối của Ban Chấp hành Hệ thống Liên Hợp Quốc (CEB) được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản và cũng là lần đầu tiên ở châu Á, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Thư ký LHQ António Manuel de Oliveira Guterres.    Ảnh: Jiji Press

Bà Takaichi cũng nhấn mạnh “trong bối cảnh tình hình quốc tế bất ổn, việc Liên Hợp Quốc hợp tác, đoàn kết thay vì chia rẽ là quan trọng hơn bao giờ hết, và sự ủng hộ vững chắc của Nhật Bản đối với chủ nghĩa đa phương lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm vẫn không thay đổi”.

Thủ tướng Takaichi còn nhấn mạnh sự cần thiết của cải cách Liên Hợp Quốc, bao gồm cải cách Hội đồng Bảo an và Sáng kiến ​​UN80, đồng thời bày tỏ ý định tiếp tục đóng góp và hợp tác với các nỗ lực hướng tới Liên Hợp Quốc, bao gồm việc duy trì và tăng cường pháp quyền, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Về phần mình, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ sự cảm ơn đối với những đóng góp của Nhật Bản cho Liên Hợp Quốc, bày tỏ sự cảm kích về những ủng hộ của Nhật Bản đối với các hoạt động của Liên Hợp Quốc và truyền đạt những nỗ lực hướng tới cải cách Liên Hợp Quốc cũng như kỳ vọng dành cho Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục hợp tác về các chính sách đối với Triều Tiên, bao gồm vấn đề hạt nhân - tên lửa và tình hình Trung Đông.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
VOV.VN - Chiều nay 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5.

Tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ở mức rất cao

VOV.VN - Những thành tựu kinh tế, ngoại giao và an sinh xã hội mà Nhật Bản đạt được kể từ khi nữ Thủ tướng Takaichi Sanae nhậm chức đã khiến Chính phủ và cá nhân nhà nữ lãnh đạo nhận được sự tán thưởng từ công luận và người dân Nhật Bản.

6 tháng nắm quyền của Thủ tướng Nhật Bản: Nỗ lực nâng cao "thế và lực"

VOV.VN - Sau 6 tháng nắm quyền, tính từ 21/10/2025 đến 21/4/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thúc đẩy một loạt điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách đối ngoại, đặc biệt theo hướng chủ động hơn về an ninh và tăng cường liên kết chiến lược.

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Sankei Shimbun và Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 70,2%.

Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo về hệ lụy từ cuộc chiến ở Iran

VOV.VN - Rạng sáng 20/3 (giờ địa phương), tại Washington đã diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật, nhằm trao đổi về nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Cũng tại đây, Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy từ cuộc xung đột tại Iran.

