Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân

Thứ Hai, 14:40, 20/04/2026
VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Sankei Shimbun và Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 70,2%.

Theo cuộc thăm dò dư luận được báo Sankei và Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) tiến hành trong 2 ngày, từ 18-19/4, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 70,2%, tăng 3,1 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát được tiến hành vào ngày 14-15/3 - khi tỷ lệ ủng hộ lần đầu tiên giảm xuống mức dưới 70% kể từ khi chính phủ nhậm chức vào tháng 10/2025. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ cũng giảm 3,4 điểm phần trăm xuống còn 25,1%.

thu tuong nhat ban tiep tuc nhan duoc su ung ho manh me tu nguoi dan hinh anh 1
Nữ Thủ tướng Takachi Sanae - người được mệnh danh là "Người đàn bà thép" của Nhật Bản nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận. Ảnh: Jiji Press

Nhân dịp chuẩn bị tròn 6 tháng kể từ khi chính quyền của bà Takaichi nhậm chức (vào ngày 21/4), khi được hỏi về mức độ đánh giá của người dân đối với “các chính sách và biện pháp kinh tế nhằm chống lạm phát” trong giai đoạn này, có tới 68,3% ý kiến bày tỏ sự “đồng ý” hoặc “phần nào đồng ý”, trong khi chỉ có 31,2% ý kiến cho biết “không đồng ý” hoặc “phần nào không đồng ý”. Đối với “chính sách đối ngoại và an ninh”, có 66,6% ý kiến cho biết “ủng hộ” hoặc “phần nào ủng hộ”, trong khi chỉ có 32,1% bày tỏ “không ủng hộ” hoặc “phần nào không ủng hộ”. Kết quả này cho thấy có gần 70% ý kiến ủng hộ những nỗ lực của Nội các do Thủ tướng Takaichi lãnh đạo trong cả chính sách đối nội và đối ngoại.

Về vấn đề sửa đổi Hiến pháp mà Thủ tướng Takaichi Sanae - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) đang theo đuổi, khi được hỏi về sự ủng hộ hay phản đối đối với bốn điều khoản sửa đổi do LDP đề xuất, có 59,3% ý kiến ủng hộ việc “ghi rõ Lực lượng Phòng vệ trong Hiến pháp”, trong khi có 31,3% ý kiến phản đối. Về điều khoản “ứng phó khẩn cấp như gia hạn nhiệm kỳ của các thành viên Quốc hội trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn”, có 66,2% ủng hộ, trong khi chỉ có 25,9% phản đối. Ngoài ra, liên quan đến đề xuất sửa đổi về việc “bãi bỏ các khu vực bầu cử kết hợp cho Thượng viện” và “cải thiện môi trường giáo dục”, tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 54,1% và 83,3%, trong khi tỷ lệ phản đối lần lượt là 29,6% và 11,3%.

Cũng trong cuộc thăm dò dư luận này, tỷ lệ ủng hộ đối với các chính đảng tại Nhật Bản lần lượt như sau: Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền nhận tỷ lệ ủng hộ cao nhất với mức 33%, tiếp theo là đảng Dân chủ vì Nhân dân và đảng Tham chính (Sanseito) cùng mức 4,1%, đảng Duy Tân - liên minh cầm quyền cùng LDP đạt mức 3,6%, trong khi Liên minh Cải cách Trung dung chỉ nhận mức 3,2%.

Theo đánh giá của giới phân tích, với tỷ lệ ủng hộ được cho là đặc biệt cao trong chính trường Nhật Bản, điều này phản ánh những chuyển biến quan trọng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi đầu tháng 2 vừa qua, đó là những hiệu ứng sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện của LDP, sự tin tưởng vào năng lực điều hành các chính sách kinh tế, sự đồng thuận về chính sách đối ngoại và quốc phòng… Con số này được nhìn nhận không chỉ là sự ủng hộ cá nhân, mà còn là những thông điệp chính trị mạnh mẽ từ dư luận, cho phép Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae quyết đoán hơn trong việc triển khai các chương trình nghị sự quan trọng về kinh tế và an ninh quốc gia.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Nhật Bản giảm được lượng phát thải xuống mức thấp kỷ lục
Nhật Bản giảm được lượng phát thải xuống mức thấp kỷ lục

VOV.VN - Tiến trình thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế về việc giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản đã có những kết quả đáng ghi nhận và được đánh giá cao.  

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thành lập Phòng thiết bị không người lái
Bộ Quốc phòng Nhật Bản thành lập Phòng thiết bị không người lái

VOV.VN - Thực hiện chiến lược thay thế hệ thống tấn công - phòng thủ bằng các thiết bị bay không người lái (UAV), hay còn gọi là chiến lược UAV hóa, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập mới 2 bộ phận liên quan đến nhiệm vụ này.

Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên liên tục tiến hành phóng tên lửa các loại vô hình trung đã khiến Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

