Thủ tướng Pakistan bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày

Thứ Bảy, 17:41, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23/5 bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 23 đến 26/5, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường nhằm rà soát hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và chiến lược.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: X.@CMShehbaz)

Trọng tâm thảo luận sẽ là thúc đẩy phát triển chất lượng cao Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC), cùng các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết xung đột Mỹ-Iran và tình hình Trung Đông cũng sẽ là nội dung quan trọng trong các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Pakistan và Trung Quốc. Theo ông Andrabi, Islamabad và Bắc Kinh thời gian qua đã duy trì phối hợp chặt chẽ liên quan tới tình hình Trung Đông cũng như các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực.

Theo chương trình, ông Shehbaz Sharif sẽ bắt đầu chuyến thăm tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi ông chủ trì Hội nghị Đầu tư Doanh nghiệp Pakistan – Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, Thủ tướng Pakistan sẽ tham dự sự kiện do Hiệp hội Hữu nghị Nhân dân Trung Quốc với nước ngoài tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phía Pakistan cho biết chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt đồng thời là dịp để tái khẳng định quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” và thúc đẩy tầm nhìn xây dựng “cộng đồng Pakistan – Trung Quốc gắn bó với tương lai chung”. Bộ Ngoại giao Pakistan nhận định chuyến thăm sẽ góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường phối hợp chiến lược và mở rộng hợp tác thực chất giữa hai nước.

Tháp tùng ông Shehbaz Sharif trong chuyến thăm lần này gồm nhiều lãnh đạo cấp cao và đại diện doanh nghiệp lớn của Pakistan, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ishaq Dar, Bộ trưởng Kế hoạch Ahsan Iqbal, Bộ trưởng Thông tin Attaullah Tarar, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Fatima cùng Cố vấn đối ngoại Tariq Fatemi.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Hai phi hành gia Pakistan đến Trung Quốc huấn luyện cho sứ mệnh không gian
