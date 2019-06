Thủ tướng tương lai của Anh liệu có thể làm thay đổi cục diện Brexit?

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson - nhân vật được cho là sẽ thay thế bà Theresa May trở thành Thủ tướng mới của nước Anh, hôm qua (24/6) đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, hé lộ về kế hoạch Brexit mà ông sẽ thực thi. Tuy nhiên, những gì ông Johnson “bật mí” trong cuộc phỏng vấn cho thấy, chuyển giao Brexit không phải là một bài toán “dễ dàng” đối với vị Thủ tướng tương lai của Anh.

Ông Johnson. Ảnh: Coffee House.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC, ông Johnson tái khẳng định Anh sẽ rời “mái nhà chung” vào đúng ngày 31/10 ngay cả khi nước Anh không đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ông cho rằng nước Anh sẽ cần sự hỗ trợ của khối này để tránh làm gián đoạn hoạt động của khu vực biên giới và doanh nghiệp.



“Vấn đề Brexit không chỉ phụ thuộc vào chúng ta mà còn phụ thuộc vào các bên liên quan. Có một yếu tố rất quan trọng đó là sự thấu hiểu và hợp tác với nhau trong vấn đề này. Có một cách để giúp những người bạn, những đối tác của chúng ta hiểu rõ là chúng ta phải thực sự nghiêm túc với Brexit như thế nào. Tôi e rằng, chúng ta phải từ bỏ chủ nghĩa thất bại và tiêu cực, chuẩn bị một cách tự tin, nghiêm túc với việc nước Anh có thể sẽ không đạt thỏa thuận với Liên minh châu Âu.”

Dù nhận định, thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May là một thỏa thuận chết khi bị bác ba lần tại Quốc hội Anh song cho đến nay, vị cựu Ngoại trưởng và từng có thời gian làm thị trưởng London vẫn chưa đưa ra được kế hoạch cụ thể, chi tiết để chuyển giao Brexit. Ngay trong cuộc trả lời phỏng vấn, cựu Ngoại trưởng Anh cũng thừa nhận rằng, nước Anh không còn đủ thời gian để đàm phán lại về một thỏa thuận mới với Liên minh châu Âu trước thời điểm ngày 31/10 tới. Ông Johnson hy vọng, “ngôi nhà chung” sẽ cho nước Anh một giai đoạn chuyển tiếp để thực thi thỏa thuận.

Theo đánh giá của giới quan sát, những gì ông Johnson thể hiện trong cuộc phỏng vấn khiến dư luận không thể không đặt ra câu hỏi, sau bà May, liệu nhà lãnh đạo mới của nước Anh có cơ hội đạt được thỏa thuận Brexit tại Hạ viện hơn bà May hay không?

Sau gần 3 năm vất vả ngược xuôi, ước nguyện của Thủ tướng Theresa May chính là dẫn dắt nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đã phải bỏ dở. Tuyên bố từ chức của bà vào ngày 7/6 vừa qua đã mở đường cho một cuộc chạy đua vào ngôi vị lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và cũng là chủ nhân của nhà số 10 phố Downing, London. Dù quyết định của bà đã được báo trước, song cái cảnh bà May - nhân vật được xem là “người đàn bà thép” thứ hai của nước Anh phải tuyên bố ra đi trong nghẹn ngào cũng phần nào cho thấy một sự cay đắng và bất lực, bởi những nỗ lưc không mệt mỏi của bà May chỉ đổi lại bằng những cái lắc đầu bất hợp tác từ cả đối thủ lẫn đồng minh.

Và giờ ông Johnson – nhân vật hàng đầu trong cuộc chạy đua vào chức chủ tịch đảng Bảo thủ và Thủ tướng nước Anh cũng đang phải đối mặt với không ít “lời ra tiếng vào” khi chưa đưa ra được một kế hoạch chi tiết nhằm chuyển giao Brexit. Với những gì xảy ra ở nước Anh trong suốt 3 năm qua, cộng thêm những gì ông Johnson thể hiện trong cuộc phỏng vấn, dư luận không thể không hoài nghi và quan ngại về một tương lai không chắc chắn của nước Anh kể cả khi có Thủ tướng mới. Liệu vị Thủ tướng mới này có thể làm thay đổi một nước Anh đang bị chia rẽ về Brexit hay người đó sẽ lại phải “khóc ròng” vì Brexit như người tiền nhiệm Theresa May?/.