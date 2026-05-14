Thúc đẩy đối thoại khôi phục thương mại Thái Lan – Campuchia

Theo số liệu từ Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan – Campuchia, việc tạm dừng giao thương đường bộ gần một năm qua đã gây tổn thất đáng kể cho cả hai bên. Ngoài thương mại sụt giảm, dòng vốn đầu tư từ Thái Lan vào Campuchia, trị giá khoảng 4-5 tỷ USD, cũng chịu ảnh hưởng. Khoảng 30% doanh nghiệp vùng biên giới phải đóng cửa, trong đó các ngành vận tải, thương mại, nhà hàng và khách sạn bị tác động nặng nề.

Trong bối cảnh này, thị phần tại Campuchia có sự dịch chuyển sang các quốc gia ASEAN khác. Số liệu hai tháng đầu năm 2026 cho thấy thương mại Singapore - Campuchia tăng hơn 200%, Malaysia tăng khoảng 30-40%, và Việt Nam tăng hơn 20%.

Để hạn chế thiệt hại, Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Campuchia khuyến nghị chính phủ hai nước sớm nối lại đối thoại, tạm gác các vấn đề chưa đạt đồng thuận và triển khai ngay những thỏa thuận đã thống nhất nhằm khôi phục niềm tin của giới đầu tư.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul sáng 14/5 đã bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông đã ra lệnh mở lại các cửa khẩu biên giới Thái Lan - Campuchia. Ông Anutin khẳng định đoạn ghi âm được chia sẻ bởi một số tài khoản mạng xã hội là sản phẩm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, phát biểu sau Hội nghị Cấp cao ASEAN ngày 9/5, Thủ tướng Anutin cũng khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc mở lại cửa khẩu Thái Lan - Campuchia.