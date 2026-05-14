Thúc đẩy đối thoại khôi phục thương mại Thái Lan – Campuchia

Thứ Năm, 17:35, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước khó khăn kinh tế do hạn chế thông quan tại cửa khẩu đường bộ, Thái Lan và Campuchia đang thúc đẩy đối thoại nhằm sớm khôi phục thương mại song phương trị giá gần 5 tỷ USD và duy trì dòng vốn đầu tư ổn định trong khu vực.

Theo số liệu từ Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan – Campuchia, việc tạm dừng giao thương đường bộ gần một năm qua đã gây tổn thất đáng kể cho cả hai bên. Ngoài thương mại sụt giảm, dòng vốn đầu tư từ Thái Lan vào Campuchia, trị giá khoảng 4-5 tỷ USD, cũng chịu ảnh hưởng. Khoảng 30% doanh nghiệp vùng biên giới phải đóng cửa, trong đó các ngành vận tải, thương mại, nhà hàng và khách sạn bị tác động nặng nề.

thuc day doi thoai khoi phuc thuong mai thai lan campuchia hinh anh 1
Thúc đẩy đối thoại nhằm phục hồi thương mại biên giới Thái Lan – Campuchia. Ảnh minh họa: The Nation Thailand

Trong bối cảnh này, thị phần tại Campuchia có sự dịch chuyển sang các quốc gia ASEAN khác. Số liệu hai tháng đầu năm 2026 cho thấy thương mại Singapore - Campuchia tăng hơn 200%, Malaysia tăng khoảng 30-40%, và Việt Nam tăng hơn 20%.

Để hạn chế thiệt hại, Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Campuchia khuyến nghị chính phủ hai nước sớm nối lại đối thoại, tạm gác các vấn đề chưa đạt đồng thuận và triển khai ngay những thỏa thuận đã thống nhất nhằm khôi phục niềm tin của giới đầu tư.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul sáng 14/5 đã bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông đã ra lệnh mở lại các cửa khẩu biên giới Thái Lan - Campuchia. Ông Anutin khẳng định đoạn ghi âm được chia sẻ bởi một số tài khoản mạng xã hội là sản phẩm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, phát biểu sau Hội nghị Cấp cao ASEAN ngày 9/5, Thủ tướng Anutin cũng khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc mở lại cửa khẩu Thái Lan - Campuchia.

PV/VOV-Bangkok
Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 4/5 bày tỏ kỳ vọng phía Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại ba bên, với Philippines đóng vai trò trung gian điều phối, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 (dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/5/2026).

Campuchia: Tranh chấp biên giới cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế

VOV.VN - Campuchia khẳng định lập trường hòa bình về biên giới trong cuộc tiếp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc.

Campuchia thúc đẩy đàm phán phân định biên giới với Thái Lan

VOV.VN - Campuchia đang thúc đẩy một loạt các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan, với trọng tâm là triển khai các nhóm khảo sát chung nhằm nối lại việc cắm mốc trên thực địa, kết hợp với đàm phán hòa bình và tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn.

Thái Lan đề xuất điều chỉnh quân số tại biên giới giáp Campuchia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thái Lan mới đây đã trình Hội đồng Quốc phòng kế hoạch điều chỉnh và cắt giảm dần quân số đồn trú dọc tuyến biên giới giáp với Campuchia. Đây là một phần trong chiến lược hiện đại hóa công tác quản lý biên giới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách quốc phòng trong giai đoạn mới.

Thái Lan - Campuchia họp biên giới định kỳ, cam kết duy trì hòa bình và ổn định

VOV.VN - Ngày 02/2, Quân khu 2 của Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia đã tổ chức cuộc họp định kỳ hằng tháng trong khuôn khổ Ủy ban biên giới khu vực (RBC), nhằm rà soát việc thực hiện các thỏa thuận song phương và tăng cường phối hợp duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

