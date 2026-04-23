Campuchia: Tranh chấp biên giới cần được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm với các lãnh đạo bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác song phương, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Thủ tướng Hun Mane khẳng định với phía Trung Quốc rằng: Mọi nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới với Thái Lan đều được Campuchia thực hiện dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, tuân thủ nghiêm túc các công ước, hiệp định và thỏa thuận song phương mà hai nước đã ký kết.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) , Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân (Dong Jun) và Thủ tướng Hun Manet tại Cung Hòa Bình. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Hun Manet)

Chiều ngày 22/4/2026, ngay sau khi đặt chân tới Campuchia, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) và Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân (Dong Jun) đã tới chào xã giao và hội đàm cùng Thủ tướng Hun Manet tại Cung Hòa Bình.

Tại buổi tiếp, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chuyển lời thăm hỏi chân tình từ Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường tới người đứng đầu Chính phủ Campuchia. Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá cao sự phát triển năng động của Campuchia và chúc mừng Thủ tướng Hun Manet đã dẫn dắt đất nước đạt được những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nay đã vươn tầm thành "Cộng đồng chung vận mệnh Campuchia - Trung Quốc tại mọi thời điểm trong kỷ nguyên mới".

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng chỉ rõ, sự hiện diện của ông và Bộ trưởng Đổng Quân trong cơ chế Đối thoại Chiến lược "2+2" lần này là minh chứng cho việc thực hiện hóa đồng thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm nâng cao đời sống nhân dân và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện.

Đáp lời, Thủ tướng Hun Manet nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quý báu của Bắc Kinh trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.

Đặc biệt, Thủ tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới phía Trung Quốc vì đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đón tiếp chu đáo và chăm sóc sức khỏe cho Quốc vương Norodom Sihamoni cùng Hoàng Thái hậu trong các chuyến thăm Trung Quốc.

Thủ tướng Hun Manet tái khẳng định Campuchia luôn giữ vững lập trường "Một Trung Quốc" không thay đổi. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt như: chính trị, kinh tế - đầu tư, quốc phòng - an ninh, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, nông nghiệp và tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong các khuôn khổ khu vực và quốc tế để cùng ứng phó với các thách thức chung.

Về tình hình biên giới với Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet cập nhật những diễn biến mới nhất và một lần nữa khẳng định với các đối tác Trung Quốc về chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, thượng tôn pháp luật và các cam kết song phương hiện hành.