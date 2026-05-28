Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Nga

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev; Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Aleksandr Kurenkov và có cuộc gặp với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại hội đàm.

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, hai Bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga thời gian qua tiếp tục được triển khai hiệu quả, thực chất. Các đơn vị chức năng của hai Bộ đã tích cực triển khai những nội dung đã được thống nhất tại cuộc gặp vào tháng 5/2025, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; triển khai tích cực nội dung “Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga giai đoạn 2025 - 2027”, “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Giám định khoa học hình sự, Bộ Nội vụ Nga”.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hai Bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống các loại tội phạm và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nga ổn định, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại và quan hệ hai nước.

Cùng ngày, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Lương Tam Quang sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 3/2026; đánh giá cao những kết quả hợp tác rất tốt đẹp giữa các đơn vị chức năng hai Bộ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Kurenkov Aleksandr ký “Kế hoạch những hoạt động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ tình trạng khẩn cấp Nga.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh hiện nay, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đi cùng đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong các lĩnh vực hạ tầng trọng điểm như giao thông đường sắt, năng lượng, công nghiệp dầu khí.

Để hợp tác giữa hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tại cuộc hội đàm hai Bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn cán bộ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đường sắt, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm. Hai bên nhất trí tổ chức diễn tập trong lĩnh vực này vào năm 2027.

Kết thúc Hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov đã ký “Kế hoạch những hoạt động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ tình trạng khẩn cấp Nga giai đoạn 2026 - 2027”.

Tiếp tục trong chuỗi hoạt động, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Trước sự chứng kiến của Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga đã ký quy chế hợp tác giữa hai cơ quan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga.

Trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất năm nay sẽ diễn ra khoảng 40 cuộc gặp song phương theo kênh Hội đồng An ninh Nga và 85 cuộc tiếp xúc khác giữa các bộ, ngành và cơ quan liên quan. Ngoài ra, khoảng 10 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ hợp tác cũng sẽ được ký kết thông qua Hội đồng An ninh Nga và các cơ quan hành pháp liên bang.

Ngày 28/5, Hội nghị quốc tế lần thứ XIV của các quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề an ninh sẽ chính thức diễn ra dưới sự chủ trì của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, với sự tham gia của 14 đoàn đại biểu từ các tổ chức quốc tế.

Ngoài ra, Chương trình diễn đàn cũng sẽ gồm 6 cuộc họp đa phương theo các cơ chế BRICS, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Nga - ASEAN, Nga - Trung Á, Nga - các nước Sahel và phiên họp dành cho các nước châu Phi. Bên cạnh đó là 21 hoạt động dưới hình thức tọa đàm, hội thảo, phiên thảo luận chiến lược cùng 25 khu triển lãm chuyên đề về quốc phòng, an ninh, công nghệ và y tế.