Thuế quan mới của ông Trump đối mặt thách thức pháp lý tại tòa Thương mại Quốc tế

Năm ngoái Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để tuyên bố thâm hụt thương mại kéo dài là một tình trạng khẩn cấp quốc gia, từ đó áp đặt thuế với hàng hóa nhập khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao cho rằng đạo luật này không cho phép sử dụng thuế quan như một công cụ đối phó với tình trạng khẩn cấp, buộc chính quyền phải tìm giải pháp thay thế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, Nhà Trắng chuyển sang áp dụng Điều 122 của đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế toàn cầu tối đa 15% trong vòng 150 ngày mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Dựa trên cơ sở này, ông Trump đã áp mức thuế 10% và để ngỏ khả năng nâng lên 15%, với thời hạn dự kiến kết thúc vào ngày 24/7.

Tuy nhiên, tính hợp pháp của việc sử dụng Điều 122 cũng đang bị đặt dấu hỏi. Điều khoản này vốn được thiết kế để xử lý các “vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế” trong bối cảnh hệ thống tiền tệ Bretton Woods trước đây, khi đồng USD còn neo vào vàng. Các chuyên gia cho rằng việc áp dụng điều luật này cho vấn đề thâm hụt thương mại hiện nay là không phù hợp với mục đích ban đầu.

Đáng chú ý, chính Bộ Tư pháp Mỹ trước đây từng lập luận rằng Điều 122 “không có ứng dụng rõ ràng” trong việc giải quyết thâm hụt thương mại, làm dấy lên tranh cãi về tính nhất quán trong lập trường pháp lý của chính quyền.

Trong khi đó, các nguyên đơn phản đối chính sách thuế quan lại viện dẫn một phán quyết trước đó của chính chính Tòa án Thương mại Quốc tế, cho rằng Điều 122 là công cụ phù hợp hơn so với Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để xử lý thâm hụt thương mại.

Vụ kiện lần này được đánh giá có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng duy trì chính sách thuế quan, trụ cột trong chương trình kinh tế của ông Trump, trong bối cảnh áp lực chính trị và kinh tế trong nước ngày càng gia tăng.