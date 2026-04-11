Nóng thế giới ngày 11/4: Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran

Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran trước đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 cho biết ông “rất lạc quan” về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran, trong bối cảnh phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu chuẩn bị tới Pakistan để tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 6 tuần.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các lãnh đạo Iran có cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp so với những phát biểu công khai. Ông nói phía Iran “đồng ý với tất cả những điều cần phải đồng ý”, đồng thời khẳng định Tehran đã chịu tổn thất nặng nề sau các đợt giao tranh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, “hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, ngày 29/3/2026. Ảnh: AP

Mỹ cảnh báo Iran không được thu phí với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào lãnh đạo Iran, sau khi xuất hiện thông tin nước này đang cân nhắc áp phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

“Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Điều đó tốt nhất là không xảy ra và nếu đang xảy ra thì họ phải dừng ngay lập tức!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Pháp và Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất của Iran về thu phí tại eo biển Hormuz. Ngày 9/4, Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Pháp đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt ý tưởng thu phí quá cảnh của Iran tại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Anouar El Anouni, nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế trọng yếu, được bảo hộ bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Ông Anouni cho biết "luật pháp quốc tế quy định quyền tự do hàng hải, có nghĩa là...về cơ bản, không thu bất kỳ khoản phí nào".

Phía Paris cũng bày tỏ quan điểm tương tự, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh ý tưởng của Iran là "không thể chấp nhận được". Ông Barrot tuyên bố "tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế là một lợi ích chung của nhân loại mà không được phép bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại vật hay quyền đi lại nào".

Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định quyết tâm trả thù cho người cha bị hạ sát. Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran vẫn quyết tâm “tiến hành trả đũa” cho người cha bị hạ sát của ông cũng như tất cả những người thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Ông Khamenei cũng cho biết Iran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz “bước sang một giai đoạn mới”. Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi các quốc gia láng giềng phía Nam của nước này - các nước Arab ven Vịnh Ba Tư cần cảnh giác trước “những lời hứa giả dối của quỷ dữ”, đồng thời cho biết Tehran vẫn đang chờ đợi “một phản hồi phù hợp” từ các nước này để có thể thể hiện thiện chí và tinh thần hữu nghị.

Tấm biển in hình lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Ông Trump đề nghị Israel "hạ nhiệt" tại Lebanon. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu duy trì các hoạt động quân sự tại Lebanon "ở mức độ thấp hơn", trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và Washington đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột với Iran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News ngày 9/4, ông Trump cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Israel và ông ấy sẽ hạ nhiệt. Tôi nghĩ chúng ta cần giữ mọi thứ ở mức độ thấp hơn một chút”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phía Israel đang “giảm cường độ” các hoạt động tại Lebanon.

Israel đề xuất đàm phán trực tiếp với Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/4 cho biết ông đã chỉ thị để nội các bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Lebanon, trong đó bao gồm việc giải giáp lực lượng Hezbollah.

“Sau nhiều lời kêu gọi từ chính phủ Lebanon về việc tiến hành đàm phán hòa bình với chúng tôi, tối qua tôi đã chỉ thị nội các mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon nhằm đạt được hai mục tiêu: Thứ nhất, giải giáp Hezbollah. Thứ hai, một thỏa thuận hòa bình bền vững, mang tính lịch sử giữa Israel và Lebanon”, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, đồng thời khẳng định thêm rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Lebanon cũng sẽ là một “sự kiện lịch sử”.

Hạ viện Mỹ chặn nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump. Ngày 9/4, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực của phe Dân chủ nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc tấn công của Washington vào Iran, trong bối cảnh đảng Cộng hòa tiếp tục phản đối các biện pháp hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Donald Trump. Tại phiên họp, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Chris Smith đã nhanh chóng kết thúc phiên làm việc trước khi các nghị sĩ Dân chủ kịp đưa ra nghị quyết theo thủ tục đồng thuận tuyệt đối, nhằm kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Dù động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, lãnh đạo phe Dân chủ tại cả Hạ viện và Thượng viện cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh của tổng thống khi Quốc hội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Tân Tổng thống Myanmar muốn bình thường hóa quan hệ ASEAN. Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cho biết chính phủ mới nước này sẽ tìm cách tăng cường quan hệ quốc tế cũng như bình thường hóa quan hệ với khối ASEAN. Trong bài phát biểu nhậm chức trước quốc hội ngày 10/4, cựu lãnh đạo quân đội cho biết hòa bình và dân chủ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới, và Myanmar sẽ thúc đẩy đầu tư nước ngoài, phát triển nông nghiệp và xây dựng các kế hoạch chiến lược dài hạn hiệu quả. Về đối ngoại, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết Myanmar sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc tế.

“Chúng tôi sẽ tăng cường quan hệ quốc tế và thúc đẩy tình hữu nghị với các nước láng giềng. Chúng tôi nỗ lực khôi phục quan hệ bình thường với ASEAN với tư cách là một quốc gia thành viên”, ông Min Aung Hlaing nói.

Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing (Ảnh: AP)

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ. Trả lời phỏng vấn đài NBC News của Mỹ ngày 9/4, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết, ông trở thành Chủ tịch Cuba không phải vì tham vọng cá nhân, tham vọng doanh nghiệp mà là do sự tín nhiệm của người dân nước này.

“Một hệ thống bầu cử dựa trên sự tham gia của người dân. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng tôi đảm nhận những vị trí lãnh đạo, đó không phải xuất phát từ tham vọng cá nhân, tham vọng của tập đoàn hay thậm chí là tham vọng của đảng. Chúng tôi làm điều đó theo sự ủy nhiệm của người dân. Nếu người dân Cuba nhận thấy rằng tôi không đủ năng lực cho chức vụ này, rằng tôi chưa đáp ứng được kỳ vọng, thì tôi không nên giữ chức vụ Chủ tịch nước”, Chủ tịch Cuba nói.

Mỹ xem xét cấm hãng viễn thông Trung Quốc kết nối và vận hành trung tâm dữ liệu. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) ngày 9/4 cho biết đang xem xét các biện pháp mới nhằm hạn chế hoạt động của một số công ty viễn thông Trung Quốc tại Mỹ, trong đó có khả năng cấm vận hành trung tâm dữ liệu và chặn kết nối với các mạng viễn thông tại Mỹ.

Theo đề xuất, FCC có thể cấm các nhà mạng Mỹ và quốc tế đang hoạt động tại Mỹ kết nối với các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách “theo dõi” bao gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom. Cơ quan này cũng đang cân nhắc cấm các công ty Trung Quốc sở hữu trung tâm dữ liệu hoặc các điểm kết nối internet tại Mỹ liên kết với các doanh nghiệp khác.